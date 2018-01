In aumento il traffico dati in mobilità nel nostro paese, dove il consumo medio di Gigabit al mese è pari a 2,78 Gb in crescita del 41,2%. Wind Tre primo operatore mobile, in aumento la quota di Fastweb Mobile nel segmento Mvno.

Cresce il ricorso a smartphone e tablet per navigare, con un consumo medio unitario di dati stimabile in 2,78 GB/mese (+41,2% vs settembre 2016). Prosegue nel contempo la riduzione degli sms inviati (13,7 miliardi da inizio anno), in flessione del 23% su base annua e del 78% rispetto al settembre 2013.

Operatori mobili e MVNO

Gli Italiani sono sempre più connessi in modalità wireless per vedere film, video, chattare (soprattutto su WhatsApp) e andare sui social media (soprattutto su Facebook). E’ quanto emerge dall’Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni al 30 settembre 2017 dell’Agcom, secondo cui Wind Tre resta il primo operatore mobile del paese, seppur in calo dell’1,7% per numero di sim, tallonato da Tim (+0,5%) e Vodafone (+1,1%). Intanto, in attesa dello sbarco in Italia dello “spauracchio” Iliad, le linee complessive degli operatori virtuali (Mvno) sono 7,5 milioni, con il leader PosteMobile in calo del 2,5%, a fronte di un incremento del 4,1% di Fastweb Mobile e dell’1,5% di LycaMobile.

Con il 31,5%, Wind Tre è leader di mercato per SIM complessive, seguita da TIM (30,6%), Vodafone (30,3%) a seguire gli operatori virtuali MVNO (7,6%).

Sim attive

Al 30 settembre 2017 sono 99,1 milioni le Sim attive in Italia, grazie all’aumento complessivo di 1,5 milioni di Sim. Le sim M2M sono cresciute di 3,9 milioni di unità in un anno, mentre quelle “solo voce” e “voce+dati” si riducono di 2,4 milioni di unità.

Pur con una quota in flessione su base annua, con il 31,5% Wind Tre si conferma leader di mercato, seguito da Tim e Vodafone entrambe con una quota in crescita su base annua. Tale posizione si rafforza (35,5%) se si considerano unicamente le sim “human” escludendo, cioè, le sim M2M.

Sim human

Le SIM “human” (escluse le M2M, ma incluse le SIM che effettuano traffico «solo voce» o “voce e dati” e le SIM solo dati con interazione umana come ad es: chiavette per PC, SIM per tablet) sono 83,9 milioni. La prepagata continua a farla da padrona in Italia, con l’85,5% del totale delle sim a fronte del solo 14,5% in abbonamento.

Portabilità del numero