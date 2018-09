Milan Games Week: tutto pronto per l’edizione 2018

Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre, negli spazi di Fiera Milano Rho, la Milan Games Week si rinnoverà con l’edizione 2018.

Dopo il taglio del nastro, che quest’anno sarà eseguito da David Cage, la Milan Games Week metterà in mostra oltre 70 titoli. Tra questi, 30 anteprime hardware e software assolute per l’Italia.

Tra i titoli che gli appassionati italiani potranno vedere per la prima volta dal vivo figurano Call of Duty: Black Ops 4, Jump Force e The Dark Pictures – Man of Medan, Metro Exodus e RIDE 3 nello stand Koch Media. Pokemon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go Eevee!, con Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Party, saranno disponibili da Nintendo, mentre Microsoft mostrerà Ori and The Will of the Wisp. Tra gli altri titoli presenti figurano Days Gone, Dreams e l’esperienza VR Blood & Truth (Sony Interactive Entertainment), Kingdom Hearts III (Square Enix), Just Dance 2019, Starlink: Battle For Atlas, Trial Rising e Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft), Hitman 2 e LEGO DC Supervillains (Warner Bros. Entertainment). Inoltre, saranno disponibili diverse postazioni preso cui provare dei kit di Nintendo Labo e giocare a EA SPORTS FIFA 19 e NBA 2K19. Altri titoli giocabili comprendono Forza Horizon 4, Marvel’s Spider-Man, Resident Evil e Assassin’s Creed Odyssey.

Sul fronte hardware, ASUS porterà in fiera i suoi notebook Republic of Gamers, le cuffie ROG Delta e ROG Phone, il primo smartphone del marchio dedicato al gaming. Bigben Interactive sarà presente con lo stand del brand di accessori Nacon e farà provare il nuovo Daija Arcade Stick, mirato agli eSports.

I biglietti della Milan Games Week saranno acquistabili in due fasi di vendita: fino al 4 ottobre online (www.milangamesweek.it/biglietteria), dal 5 al 7 ottobre anche all’ingresso della manifestazione.

Fa eccezione il biglietto speciale per i gruppi, acquistabile esclusivamente online. Tutti i biglietti, con l’eccezione dei pacchetti famiglia, saranno acquistabili anche su TicketOne. Per agevolare l’ingresso dei visitatori, quest’anno le famiglie potranno usufruire di casse dedicate in entrambi gli ingressi di Fiera Milano Rho: PORTA EST (per chi arriverà in metropolitana) e PORTA SUD TIM (per l’arrivo in auto). Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.milangamesweek.it.