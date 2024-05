Manca poco al 21 maggio, giorno in cui apre Build 2024, la conferenza per sviluppatori di Microsoft. Per l’occasione, l’azienda americana svelerà MAI-1, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale. Capace di gestire 500 miliardi di parametri, rispetto ai circa 150 miliardi di GPT-3.5, l’intenzione è quella di avvicinarci sempre più all’era delle AGI, le artificial general intelligence, che dovrebbero ragionare e prendere decisioni come l’uomo.

Eppure, MAI-1 sarebbe ancora un passo indietro, non tanto dal punto di vista tecnico ma applicativo. L’idea di Microsoft, anche secondo le fonti di The Information, è di canalizzare la nuova IA per mercati verticali, piuttosto che lanciare al mondo un concorrente di ChatGpt o Gemini.

Tra Turing e MAI

Solo un paio di giorni fa, su LinkedIn, il Chief Technology Officer di Microsoft Kevin Scott scriveva che OpenAI utilizza i supercomputer costruiti da Microsoft per addestrare modelli di intelligenza artificiale, che entrambe le società poi rendono disponibili in prodotti e servizi, insieme al team di Microsoft Research. Una simbiosi che ha accelerato notevolmente lo sviluppo di nuove iniziative: “I modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati in quasi tutti i nostri prodotti, servizi e processi operativi in ​​Microsoft. Il nostro futuro punta a creare sempre qualcosa di nuovo. I nuovi progetti sono Turing e MAI”.

Il team che lavora su MAI-1 è guidato da Mustafa Suleyman, entrato in Microsoft a marzo dopo aver fondato DeepMind – che è stata acquisita da Google – e aver ricoperto il ruolo di CEO di Inflection AI. Proprio a marzo, Microsoft havrebbea assunto la maggior parte del personale di Inflection AI, sborsando la cifra di 650 milioni di dollari per i diritti sulla sua proprietà intellettuale.

Segreto tradito da Copilot

Abbiamo provato a chiedere a Copilot cos’è MAI-1 e, senza troppe remore, il chatbot ci ha anticipato che l’IA verrà svelata il 21 maggio: “MAI-1 è un nuovo modello di intelligenza artificiale (AI) sviluppato da Microsoft. Si tratta di un grande modello di linguaggio (LLM) che promette di essere altrettanto potente di altri LLM leader, come GPT-4 di OpenAI e Gemini Ultra di Google. MAI-1 è dotato di oltre 500 miliardi di parametri, il che lo rende uno dei modelli AI più avanzati. Il lancio rappresenta una pietra miliare per Microsoft nel campo dell’innovazione tecnologica. L’annuncio ufficiale di MAI-1 è previsto durante l’evento annuale Microsoft Build del 21 maggio. Con l’espansione aggressiva nel settore dell’intelligenza artificiale, Microsoft posiziona MAI-1 al centro della scena tecnologica, promettendo di essere un punto di svolta per le capacità dei modelli linguistici. Mustafa Suleyman, veterano nel settore, guida il progetto, portando la sua vasta esperienza acquisita con Google DeepMind”.

Diversificare le offerte di intelligenza artificiale

L’investimento di Microsoft in MAI-1 sottolinea il suo impegno nel rimanere competitiva nel campo dell’intelligenza artificiale. Il precedente investimento di 10 miliardi di dollari da parte del colosso tecnologico in OpenAI e l’acquisizione della proprietà intellettuale e del personale di Inflection suggeriscono uno spostamento strategico imponente. Questa mossa arriva dopo la condivisione di alcune e-mail interne che, nel 2019, rivelavano come il Chief Technology Officer di Microsoft, Kevin Scott, esprimesee preoccupazione per la mancanza di progressi dell’azienda nello spazio dell’intelligenza artificiale rispetto a concorrenti come Google e OpenAI.