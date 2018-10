Microsoft è sul punto di acquisire Obsidian Entertainment

Secondo recenti report, Microsoft sarebbe sul punto di acquisire Obsidian Entertainment, studio di sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic II, Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity solo per citare alcuni titoli.

La notizia sull’acquisizione di Obsidian cita come fonte “tre persone informate della trattativa”. L’accordo tra Microsoft e lo studio viene definito “completo al 90%” e dato ormai per certo.

Obsidian è rimasta indipendente sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2003. Lo studio ha trascorso diversi periodi difficili, come quando nel 2012 Microsoft ha cancellato un’esclusiva Xbox One su cui le due società stavano lavorando insieme.

Se l’affare andrà in porto, lo studio amplierebbe il già nutrito portfolio di sviluppatori acquisiti da Microsoft quest’anno. Gli altri comprendono Playground Games (Forza), Undead Labs (State of Decay), Compulsion Games (We Happy Few) e Ninja Theory (Devil May Cry e Hellblade: Senua’s Sacrifice).