L’Intelligenza Artificiale è molte cose, ma almeno 3 di queste hanno un nome:

Una scienza

Una tecnologia

Una serie di prodotti

Come scienza, l’AI che utilizziamo oggi è il frutto di 4-5 breakouts, circa uno ogni 10-20 anni, elaborati in 70 anni di esperimenti e lavoro scientifico.



Come tecnologia, l’AI accelera e si diffonde al passo della distribuzione di capacità di calcolo. Più GPU, costi più bassi, portano più AI alle persone.



Come prodotto invece, l’AI ne fa nascere decine al giorno ed altrettanti ne muoiono, soprattutto quando si parla di AI consumer, modelli factotum che hanno il compito di fare WoW 5 minuti per poi rivelarsi, nella migliore delle ipotesi, inutili.



Ieri l’annuncio di Microsoft, arrivano gli AI PC, con una sorta di Total-Copilot incorporato.

Qualunque cosa facciate, ascoltiate o guardiate sul PC, verrà osservata e catalogata da una decina di modelli AI, per la gioia della batteria e di una serie di soggetti che potranno interrogarla non appena vi alzerete dalla scrivania:

– Cosa guardava ieri notte mio marito?

– Cosa ha detto in videocall la segretaria ieri?

– Che musica sente quel buono a nulla?

– Ricordami il saldo del conto corrente e le ultime spese della carta di credito visualizzate ieri?

– Cosa dicevano le ultime e-mail che recitavano “Riservato”?

– Mostra tutte le immagini femminili memorizzate nell’ultimo mese, prego.



Sicuramente tutti vorranno questo Co-spione nel PC. Si aprono praterie per gli investigatori forensi, per eventuali hackers che avessero accesso al vostro laptop, per i colleghi invadenti e per i datori di lavoro invadenti. Molto Orwelliano, forse era meglio chiamarlo “2024”.



L’Intelligenza artificiale è una cosa seria. Una scienza di processo che sta rivoluzionando il mondo ed il business. Nonostante gli schianti di AI-Pin, RabbitM1 e Samsung-AI, Microsoft si avventura nell’AI consumer più pervasiva di sempre.



Per definizione, un modello AI è tanto più potente, quanto più addestrato a lavorare su uno specifico processo. Bruciare corrente per osservare ciò che facciamo, appare di un utilità molto limitata, dubbiamente etico e discutibilmente legale anche quando a spiarci sarà un AI, 24/7, sul nostro stesso PC.



Si inizia a sospettare che il SuperAlignment Team di OpenAI perché più che all’AGI, qui sembra che si lavori all’AI SuperDistopic.



Il pulsante “cancella cronologia” sta per diventare un Big Red Button “smagnetizza il disco dove salva i dati la mia AI”. Copilot+, che bello, in vendita dal 18 Giugno presso le migliori agenzie investigative.