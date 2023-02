Microsoft in fuga dal Metaverso?

Microsoft ha smantellato il team creato quattro mesi fa per aiutare i clienti a usare il metaverso in contesti industriali, licenziando un centinaio di persone. Il team era battezzato Progetto Bonsai, specializzato nell’uso dell’AI e del digitale per ottimizzare beni fisici e attrezzature in ambito medicale, retail e in diverse altre industry. La decisione di smantellare il team rientra nel più ampio piano di tagli di 10mila dipendenti annuniciato poco tempo fa dal Ceo Satya Nadella.

Perché Microsoft ha preso questa decisione

Il team, composto da circa 100 dipendenti, era composto principalmente da un gruppo internamente noto come Project Bonsai. Secondo alcune fonti con conoscenza diretta della questione, il licenziamento di Microsoft di 10mila dipendenti, ovvero circa il 4,5% della sua forza lavoro, ha provocato la scomparsa del team.

La mission della unit era di consentire agli umani di interagire con oggetti fisici, asset, luoghi, processi ed equipaggiamenti usando l’intelligenza artificiale e i digitale.

I componenti costruiti che i clienti industriali potrebbero utilizzare lavorando con clienti in vari settori come l’assistenza sanitaria, i servizi finanziari al dettaglio, l’energia e altri settori. Nel regno del metaverso industriale, alcuni dei clienti più importanti per Microsoft erano Mercedes-Benz e Coca-Cola.

Microsoft ha rilasciato una dichiarazione in risposta a questa notizia, affermando che la società è ancora dedicata al metaverso industriale e che il licenziamento non cambierebbe il modo in cui vengono serviti i clienti.

Microsoft

L’azienda, tuttavia, ha interrotto l’assunzione di persone che stavano lavorando su altri prodotti di realtà mista, come la soluzione per riunioni AltspaceVR e l’intero team che stava costruendo il suo Mixed Reality Toolkit.

Il motivo dietro i licenziamenti

Il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato i licenziamenti all’inizio di questo mese. Le ragioni addotte sono le incertezze macroeconomiche e la crescita decrescente.

Il metaverso è una comunità online che esiste nello spazio tridimensionale e consente agli utenti di interagire con avatar e oggetti generati dal computer.

Negli Usa, i residenti della Florida hanno mostrato il maggior interesse nell’indagare sul metaverso, e questo è uno dei motivi per cui l’idea ha acquisito una notevole popolarità in alcune regioni degli Stati Uniti.

Nonostante il fatto che Microsoft abbia sciolto il team Industrial Metaverse Core, l’azienda non ha abbandonato la sua dedizione al metaverso.

La decisione rientra in un piano più ampio per ridurre la forza lavoro di un totale di 10mila persone, ed è collegata allo stato di incertezza del contesto macroeconomico e al rallentamento del tasso di crescita.

Le principali aziende tecnologiche, tra cui Microsoft e Meta Platforms, hanno mostrato interesse per il metaverso come mercato potenziale per i loro prodotti. Tuttavia, l’idea è solo nelle sue fasi preliminari a questo punto, e non è ancora chiaro come si evolverà in futuro.

Microsoft ha precedentemente fornito garanzie di dedicarsi allo sviluppo continuo di tecnologie di realtà mista, tra cui il copricapo HoloLens 2 e Microsoft Mesh. Questi prodotti combinano elementi di realtà aumentata e virtuale.