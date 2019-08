Secondo l'agenzia olandese per la protezione dei dati (DPA) Microsoft sta raccogliendo in remoto altri dati dagli utenti senza aver avuto il consenso dagli stessi, in piena violazione delle norme sulla privacy."

Microsoft sta raccogliendo da remoto i dati dagli utenti di Windows 10, in una potenziale violazione delle norme sulla privacy.

Lo ha affermato oggi l’agenzia olandese per la protezione dei dati (DPA) dichiarando di aver trovato le pratiche mentre stava testando le modifiche di protezione della privacy in Windows apportate l’anno scorso da Microsoft su richiesta dell’agenzia stessa.

Le nuove contestazioni sono figlie di un’indagine che era stata avviata nel 2017 e che ha indotto Microsoft a modificare il funzionamento della telemetria di Windows 10 a partire da aprile 2018.

“Microsoft ha rispettato gli accordi conclusi”, ha affermato il DPA in una nota. “Tuttavia, il controllo ha anche messo in luce che Microsoft sta raccogliendo in remoto altri dati dagli utenti senza aver avuto il consenso dagli stessi. Di conseguenza, Microsoft è ancora potenzialmente in violazione delle norme sulla privacy.“

Il regolatore olandese ha dichiarato di aver trasmesso i risultati alla sua controparte in Irlanda. Infatti il compito di indagare sulla questione spetta al Garante irlandese, visto che è proprio in Irlanda che Microsoft ha il suo quartier generale europeo.

Il DPC ha affermato che“si impegnerà a breve con Microsoft per ottenere risposte sostanziali sulle preoccupazioni sollevate“.

L’azienda di Redmont dichiara di essere pronta a collaborare con le autorità per risolvere la questione il più in fretta possibile. Secondo le nuove regole del GDPR, una violazione può costare ad un’azienda fino al 4% del fatturato annuale in multe.

Microsoft ha già avuto un precedente in relazione alla telemetria di Windows 10: tra il 2016 e il 2017. Da quel momento l’azienda ha dichiarato di essersi impegnata a proteggere la privacy dei propri clienti e negli ultimi anni ha migliorato le funzionalità di sicurezza per utenti privati ​​e piccole imprese di Windows 10.