Microsoft in cerca di acquisizioni: Electronic Arts, Valve e PUBG nel mirino?

Non è un segreto che Microsoft sia in cerca di nuove acquisizioni per ampliare il parco esclusive di Xbox.

Di recente, hanno però iniziato a circolare report che parlano di obiettivi di grosso calibro per Microsoft. Tra questi figurano Electronic Arts, Valve (proprietaria di Steam) e Bluehole (PlayerUnknown’s Battlegrounds).

Se dovessero essere portate a termine, le acquisizioni non significherebbero necessariamente altre esclusive (come nel caso di Minecraft). Il potenziale di servizi come EA Access, però, è innegabile. Insieme a Windows Store, il servizio potrebbe aprire le porte a una serie di scenari molto interessante per il colosso di Redmond.

Per quanto riguarda Valve, Steam è il primo store digitale in fatto di PC gaming e i dati relativi alla sua base di utenza non fanno che crescere. Nel frattempo, l’azienda ha acquisito PlayFab, fornitore di servizi di gioco basati su cloud, la cui piattaforma serve al momento oltre 1.200 titoli.