Mezzi elettrici ricaricati in movimento, partita la sperimentazione a Tel Aviv

In Israele la prima infrastruttura wireless per la ricarica di auto elettriche e altri mezzi a batteria, come gli autobus di linea. Il test sui primi due km. Se tutto va bene il sistema sarà esteso ad altre città israeliane. Altri due progetti in fase di partenza anche in Germania e Svezia.

Automobili, autobus, mezzi pesanti e veicoli elettrici di ogni tipo, potranno presto essere ricaricati direttamente in strada, in movimento, grazie ad una nuova infrastruttura wireless che la Città di Tel Aviv, in Israele, sta iniziando a testare in questi giorni.

Prendere la propria auto elettrica, o la bicicletta elettrica, e andare in giro per la città senza curarsi di quanta batteria si ha a disposizione e senza dover per forza orbitare attorno ai punti di ricarica più vicini, è l’obiettivo principale del progetto pilota che l’amministrazione cittadina ha concordato con l’azienda israeliana fornitrice di soluzioni per l’emobility, Electreon.

Mezzi elettrici ricarica in movimento a Tel Aviv

Il test, della durata di due mesi, prevede l’utilizzo di “wireless electrification system” lungo un percorso elettrificato di circa due chilometri, dalla stazione ferroviaria dell’Università di Tel Aviv al terminal Klatzkin di Ramat Aviv.

Lungo i primi 600 metri già elettrificati si muoverà un veicolo elettrico della società di trasporto pubblico Dan Bus, che svolgerà regolare servizio e che potrà ricaricarsi ogni volta che ne avrà bisogno direttamente da una rete wireless nascosta sotto l’asfalto.

Obiettivo del progetto pilota è diffondere l’elettrificazione delle strade in tutto il centro di Tel Aviv, abbattendo le emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto e delle auto private, migliorando la qualità dell’aria, sia per i cittadini residenti, sia per viaggiatori e lavoratori/studenti pendolari, accelerando la transizione energetica del Paese.

L’elettrificazione, secondo il sindaco della città, Ron Huldai, è una grande occasione per dare una risposta efficace ai cambiamenti climatici, per combattere attivamente l’inquinamento atmosferico e per migliorare la vita dei cittadini.

Se il test andrà bene, i risultati saranno sottoposti al ministero dei Trasporti israeliano, con l’intento di estendere il sistema di ricarica di mezzi elettrici in movimento anche ad altre città israeliane.

I progetti in Germania e Svezia

L’azienda fornitrice di questa tecnologia di ricarica wireless per mezzi elettrici in movimento è in procinto di lanciare due progetti simili in Europa nel Sud della Germania, nella città di Karlsruhe, e in Svezia, nel piccolo paesino di Visby, sull’isola di Gotland.

In entrambi i test europei, l’obiettivo è sempre l’elettrificazione di diversi km di strada per alimentare autobus di linea e i mezzi di trasporto pesanti, come camion e Tir.