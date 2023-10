Meta sta valutando la possibilità di introdurre nella Ue nei prossimi mesi una versione a pagamento per l’accesso a Facebook e Instagram senza pubblicità.

Meta sta valutando la possibilità di introdurre nella Ue nei prossimi mesi una versione a pagamento per l’accesso a Facebook e Instagram senza pubblicità. Sul tavolo un abbonamento da circa 10 euro al giorno per la versione desktop ad free alle due piattaforme. Lo scrive il Wall Street Journal.

Resta gratis se accetti la pubblictà

In alternativa al pagamento mensile gli utenti Ue potrebbero dover accettare pubblicità personalizzate per le versioni gratuite, secondo il quotidiano finanziario, e di circa 6 euro per ogni conto aggiuntivo collegato.

Sui dispositivi mobili il canone lieviterebbe a circa 13 euro perché Meta includerebbe le commissioni da pagare agli app store di Apple e Google.

La società di Marc Zuckerberg è stata multata di 390 milioni di euro all’inizio di quest’anno dal commissario irlandese per la privacy per aver violato gli obblighi di trasparenza e aver adottato una base giuridica non corretta nel trattamento dei dati personali degli utenti ai fini pubblicitari.

I correttivi nella Ue

Meta successivamente ha detto che intende chiedere il consenso degli utenti nell’UE prima di consentire alle aziende di indirizzare la pubblicità al fine di affrontare una serie di requisiti normativi in evoluzione nella regione.

Un portavoce di Meta ha detto al Journal che la società crede in “servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati” ma sta esplorando “opzioni per garantire il rispetto dei requisiti normativi in evoluzione”.