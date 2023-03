Da questa mossa di Meta è possibile analizzare il nuovo trend dei social: la parola chiave è decentralizzazione, cioè basato su server diffusi tra gli utenti che possono così personalizzare le regole, anche per la moderazione dei contenuti. Tante iniziative simili in ascesa contro il modello di Elon Musk, capo-padrone di Twitter.

Da quando Elon Musk è capo-padrone di Twitter, il social perde utenti e appeal sia per le nuove policy introdotte sia, soprattutto, per via dei tweet del suo ceo, che monopolizzano, artatamente, il feed e rendono a molti anche ‘antipatica’ la piattaforma. Twitter sembra ora il personal media delle iniziative commerciali e il megafono di qualsiasi cosa faccia Musk. Tutto questo sta generando una fuga di utenti verso altri microblogging in ascesa, come Mastodon, che ha raggiunto oltre 2,5 milioni di utenti attivi al mese. Tanti altri utenti di Twitter, semplicemente, restano iscritti, ma non usano più il social. C’è una disaffezione verso Twitter, ma non verso il modello di social minimale ‘text based’. E questo interesse è stato colto anche da Meta, che sta sperimentando un suo nuovo social simile a Twitter per ‘rubare’ utenti a Elon Musk.

La conferma di Meta e le caratteristiche del nuovo social

“Stiamo esplorando un social network decentralizzato autonomo per la condivisione di aggiornamenti di testo. Crediamo che ci sia un’opportunità per uno spazio separato in cui creatori e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti tempestivi sui loro interessi“, ha detto un portavoce di Meta per prima a Platformer. Mentre MoneyControl è stato il primo a svelare il nome in codice ‘P92’, del nuovo social che Meta sta sperimentando per fare concorrenza a Twitter: “Sarà interoperabile con Mastodon, decentralizzato e si potrà accedere con le credenziali di Instagram”. E Adam Mosseri, attualmente a capo di Instagram, sta assumendo la guida del progetto.

“Decentralizzazione”, la nuova parola d’ordine nei social. Funzionerà?

Da questa mossa di Meta è possibile analizzare il nuovo trend dei social: la parola chiave è decentralizzazione, cioè basato su server diffusi tra gli utenti che possono così personalizzare le regole, anche per la moderazione dei contenuti.

Costruire una rete decentralizzata potrebbe anche dare a Meta l’opportunità per la sua nuova app di interagire con altri prodotti sociali, un gesto precedentemente inaudito da parte di un’azienda nota per la costruzione di alcuni dei “giardini” recintati più redditizi della storia del settore.

La mossa arriva in un momento in cui la Silicon Valley nel suo complesso sta ripensando il valore di costringere gli utenti a servizi centralizzati.

Le iniziative di social decentralizzati contro il modello di Elon Musk, capo-padrone di Twitter e monopolizzatore dei feed

Servizi come Facebook beneficiano di una relativa facilità d’uso e di un modello di raccolta dati che consente servizi pubblicitari redditizi. Ma hanno anche disegnato un massiccio controllo normativo per il loro approccio top-down alla moderazione dei contenuti e i loro sforzi per contrastare la concorrenza rendendo più difficile cambiare rete. (A dicembre, ad esempio, Elon Musk ha temporaneamente bloccato gli utenti di Twitter dal collegarsi ai loro profili Mastodon in mezzo a un maggiore interesse per le alternative di Twitter.)

Queste e altre ragioni hanno portato il cofondatore di Twitter Jack Dorsey a chiamare ripetutamente una versione decentralizzata della rete. Tra le altre cose, ha detto Dorsey, una rete decentralizzata sarebbe più resistente agli sforzi di censura da parte dei governi e consentirebbe agli utenti di scegliere tra una varietà di algoritmi di classificazione che riflettono meglio la loro esperienza desiderata. Mentre era ancora CEO, Dorsey ha finanziato Bluesky, un’alternativa decentralizzata a Twitter che è stata lanciata la scorsa settimana su iOS in beta privata.

Mastodon, l’alternativa Twitter crowd-funded e open-source, ha probabilmente guidato la carica nella costruzione di social decentralizzati e interoperabili che sono distaccati dalle criptovalute. Mastodon appartiene al Fediverse, una rete di server connessi che consentono la pubblicazione web attraverso protocolli condivisi come ActivityPub. L’app P92 supporterà ActivityPub, ha riferito MoneyControl.