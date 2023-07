Le perdite di Mark Zuckerberg per il Metaverso hanno superato 40 miliardi di dollari e le proiezioni non sono migliori. Ma questo sforzo economico sta diventando sempre più accettabile per il mercato.

Le perdite di Mark Zuckerberg per il Metaverso hanno superato 40 miliardi di dollari e le proiezioni non sono migliori. Ma questo sforzo economico sta diventando sempre più accettabile per il mercato.

Nonostante le perdite, Mark Zuckerberg sta tenendo fermo il punto: “Questa è la direzione giusta verso la quale si sta muovendo il mondo”.

Perdite accettabili per Wall Street

E improvvisamente il sentiment di Wall Street è più benevolo rispetto a questa scommessa. La Borsa sta cominciando ad accettare l’enorme quantità di soldi che Zuckerberg continua a versare nel metaverso.

Le perdite sono enormi. I risultati del secondo trimestre 2023 dicono che le perdite complessive di Reality Labs, la divsione dedidcata al metaverso di Meta, hanno superato i 40 miliardi di dollari e in futuro il trend non è visto in miglioramento. Ciò nonostante, mercoledì scorso in occasione della trimestrale, il titolo di Meta è aumentato del 7% dopo le spiegazioni di Zuckerberg sul perché continui a spendere così pesantemente in un’area ancora largamente inesplorata.

Scommessa a lunghissimo termine

“Questa è una scommessa a lunghissimo termine”, ha detto Zuckerberg in call con gli analisti. “Non posso garantire al 100% di avere ragione in questa scommessa. Credo che questa sia la direzione giusta in cui si muoverà il mondo”. All’orizzonte secondo Zuckerberg c’è una versione più immersiva di Internet.

“Ci sono più di due miliardi di persone che portano gli occhiali oggi. Penso che in futuro tutti porteranno degli occhiali intelligenti (smart glasses) e così ogni volta che guarderanno la Tv e il computer vedranno qualcosa di più immersivo e più simile alla realtà virtuale (VR)”, ha detto Zuckerberg.

“Ciò a cui stiamo assistendo sono forme di comunicazione sempre più ricche per le persone anche attraverso app mobili che vanno dai testi alle foto ai video, segnati tutti da un trend costante di maggior immersività. Tutto ciò mi spinge a credere che stiamo seguendo la strada giusta e siamo i primi a farlo”.

Cala il pressing su Zuckerberg

Questa volta, gli analisti hanno pressato Zuckerberg molto meno sulla spesa del metaverso rispetto ai trimestri precedenti. La differenza: l’anno scorso, Meta ha registrato un rallentamento o una crescita dei ricavi negativa. Ora, gran parte dell’attenzione durante la call con gli analisti si è focalizzata sui progetti AI di Meta e sulla sorprendente crescita e il successo di Threads.

L’accettazione da parte di Wall Street della spesa del metaverso è probabilmente correlata al miglioramento delle prestazioni aziendali complessive di Meta. I ricavi sono aumentati nel secondo trimestre e dovrebbero aumentare ancora nel prossimo. Meta ha effettuato enormi licenziamenti e tagliato le spese in altri modi.

Ciò significa che Zuckerberg si sta allineando per mantenere la sua promessa dell’anno scorso che avrebbe aumentato le entrate e i profitti da Facebook, Instagram e WhatsApp abbastanza da coprire i costi continui del metaverso.

Durante il secondo trimestre, i profitti di questa famiglia di app sono aumentati di 2 miliardi di dollari, mentre le perdite di Reality Labs sono state pari a 3,7 miliardi di dollari. Quindi poco più della metà.