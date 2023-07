Il metaverso è un’incognita che oggi fa perdere miliardi?

Meta fa il pieno di ricavi. Secondo i risultati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale 2023, annunciati ieri, il colosso di Mark Zuckerberg chiude il secondo trimestre con vendite a 32 miliardi di dollari, in rialzo dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in quello che è l’aumento maggiore dagli ultimi tre mesi del 2021. L’utile è salito del 16% a 7,8 miliardi. Risultati sopra le attese che spingono i titoli Meta a Wall Street nelle contrattazioni after-hours. Dall’inizio dell’anno il valore delle azioni della società è più che raddoppiato in parte grazie al taglio dei costi deciso.

“E’ stato un trimestre positivo”, ha detto Zuckerberg. La trimestrale di Meta conferma il buono stato di salute delle aziende della Silicon Valley, andandosi ad aggiungere ai risultati positivi di Microsoft e Alphabet. Google ha infatti archiviato il secondo trimestre con ricavi in aumento del 7% a 74,6 miliardi di dollari e un utile in crescita a 18,36 miliardi.

I ricavi della divisione cloud, che ha ruolo centrale nella strategia del colosso per l’intelligenza artificiale, sono saliti del 38% a 8 miliardi, mentre YouTube ha registrato un aumento delle vendite pubblicitarie del 4,4% a 7,7 miliardi. Pur non convincendo del tutto anche Microsoft ha presentato risultati oltre le attese con ricavi in crescita dell’8% a 56,2 miliardi e un utile netto è salito invece del 20% a 20,1 miliardi.

L’unica cosa che però fa perdere miliardi all’azienda è una: il metaverso. La divisione Reality Labs ha perso altri 3,7 miliardi di dollari in tre mesi. È chiaro che lo sviluppo delle tecnologie AR/VR rappresentano un costo molto elevato per l’azienda.

Reality Labs è la divisione di Meta che si occupa dello sviluppo di tecnologie e prodotti per la realtà virtuale e aumentata. Mark Zuckerberg ha puntato molto sulla creazione del cosiddetto metaverso, ma finora non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, sia in termini di qualità che di utenti. Il nuovo Quest 3 sarà disponibile in autunno.

Le entrate di circa 32 miliardi di dollari e i profitti di circa 9,4 miliardi di dollari derivano quasi completamente dalla famiglia di app (Facebook, WhatsApp e Instagram). Le entrate delle divisione Reality Labs sono 276 milioni (inferiori a quelle del primo trimestre), mentre le perdite sono circa 3,7 miliardi di dollari. Sommando i dati disponibili dal quarto trimestre 2020 si ottiene la cifra di 33,7 miliardi di dollari.