Il mercato globale dei DAS (Distributed Antenna System) raggiungerà un giro d’affari di 12,7 miliardi di dollari nel 2027, in netta crescita rispetto al valore di 8,7 miliardi di dollari registrato nel 2021 con una crescita media (CAGR) del 6,5% annuo. E’ quanto emerge dal report appena pubblicato da MarketsandMarkets “Distributed Antenna System (DAS) Market with COVID-19 Impact Analysis, By offering, Coverage, Ownership Model, Vertical, User Facility Area, Frequency Protocol, Network Type, Signal Source and Region – Global Forecast to 2027”.

Driver di crescita

A trainare la crescita globale dei DAS l’aumento generale del traffico mobile e l’incremento della domanda di copertura ad alta definizione; il bisogno crescente di connettività cellulare affidabile per l’Internet of Things (IoT); la crescente necessità di migliorare l’efficienza dello spettro; l’aumento nel settore delle costruzioni della realizzazione di nuovi edifici basati su concetti moderni e sostenibili che giocano un ruolo chiave per la crescita del mercato dei DAS.

Il Nord America dominerà il mercato DAS

Si prevede che il Nord America sarà il più grande mercato DAS durante il periodo di previsione. È una delle regioni tecnologicamente avanzate del mondo. Secondo il GSMA Mobility Report 2021, il Nord America rappresenterà 219 milioni di connessioni 5G entro la fine del 2025 e, entro il 2025, il 51% delle reti cellulari nella regione sarà connesso alla rete 5G. Oltre a un gran numero di abbonati che possiedono più di un dispositivo connesso, anche l’aumento dell’automazione in vari settori, la crescente adozione di Internet of Things (IoT), il numero crescente di connessioni M2M cellulari e la crescente domanda di servizi video on-demand guiderebbero la crescita del mercato DAS nella regione. Il mercato nordamericano è uno dei pochi che si sta concentrando sullo sviluppo simultaneo di LTE-M e NB-IoT.

Operatori

Ad esempio, Verizon (Stati Uniti) è un fornitore di soluzioni IoT mobili che offre reti cellulari commerciali in Nord America, focalizzato su LTE-M e NB-IoT. Inoltre, la crescita del mercato è attribuita anche alla presenza nella regione di fornitori DAS chiave come CommScope (Stati Uniti), Corning (Stati Uniti) e Comba Telecom Systems (Stati Uniti). L’obiettivo di questi attori di implementare rapidamente il 5G nella regione per fornire una migliore connettività a clienti e aziende aumenterebbe la domanda di componenti e servizi DAS per fornire connettività di rete senza interruzioni supportando contemporaneamente più vettori. Ad esempio, a gennaio 2018, AT&T (Stati Uniti) ha annunciato il suo piano per introdurre un servizio 5G mobile entro la fine del 2018.