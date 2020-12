Nel 2019 il fatturato delle 32 società industriali e di servizi controllate dallo Stato attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato di 241,4 miliardi di euro, gli utili hanno superato i 26,8 miliardi, gli investimenti vicini ai 35 miliardi, con 471.284 dipendenti.

E’ quanto emerge dal Rapporto “Le partecipazioni dello Stato. Analisi dei bilanci delle Società industriali e di servizi” realizzato dal Centro Studi CoMar, che, per la prima volta, ha aggregato le principali voci di conto economico e stato patrimoniale e ne ha esaminato l’andamento nell’ultimo triennio 2017-2019.

Il Rapporto conferma la loro rilevanza anche con il focus sulle 11 Società quotate: al 30 novembre, la loro capitalizzazione era di 168,4 miliardi, equivalenti al 28,1% dei 598 miliardi del valore di tutta la Borsa, con le sue 371 Società quotate complessive.

fonte: CoMar

MEF e partecipazioni statali: le 32 società

Le 32 società sono parte delle 6.310 Società pubbliche e operano in settori strategici come l’energia, la meccanica, l’aerospazio, la telematica, i trasporti e l’ambiente, esprimendo valore aggiunto ed innovazione, spesso in posizione di leadership a livello mondiale.

Tutte avranno un ruolo fondamentale nel rilancio dell’economia Italiana, gravemente colpita dalla pandemia: sulle prime dieci aziende per fatturato, cinque sono a controllo statale (e tutte le prime tre); e, calcolando tutte le Imprese con più di 250 addetti, le 32 Società partecipate dallo Stato rappresentano quasi un quarto dei ricavi totali ed il 10% degli occupati.

Più in dettaglio, considerando i bilanci 2017, 2018, 2019 delle 32 Società industriali e di servizi partecipate dallo Stato, dal Rapporto emerge un rallentamento della crescita nell’ultimo biennio:

Il fatturato in lieve calo rispetto al 2018

Il fatturato complessivo è stato di 241,4 miliardi di euro; sostanzialmente stabile (- 636,9 milioni di euro, lo 0,26%) rispetto ai 242,1 del 2018; ma in aumento di 13,6 miliardi, il 6%, sui 227,8 del 2017; considerando i singoli settori di attività nel 2019, oltre i tre quarti (77,7%) è realizzato nell’energia, seguito dall’11,8% della meccanica, dal 7,9% nei trasporti e telecomunicazioni, con quote di poco superiori all’1% per editoria, spettacolo, sport e per l’ict o dello 0,003% per ambiente e territorio o per servizi alla P.A.;

Fonte: CoMar

Il margine operativo netto: 26, 8 miliardi di euro

Il margine operativo netto è stato di 26,8 miliardi di euro; anche qui sostanzialmente stabile (- 88,2 milioni di euro, lo 0,28%) rispetto ai 26,9 del 2018; ma in deciso aumento, di 5,2 miliardi, il 24,06%, sui 21,6 del 2017;

l’andamento dei suddetti valori ha determinato il rapporto tra margine operativo netto e fatturato, che tra il 2018 ed il 2019 resta fermo all’11,1%, comunque in significativo progresso sul 9,5% del 2017;

Fonte: CoMar

I debiti finanziari, tra il 2018 e il 2019, si sono incrementati del 12,2%, crescendo di 17 miliardi; e di oltre 26 miliardi sul 2017, per un + 20,2% nel triennio;

il rapporto tra debiti finanziari e fatturato è stato del 64,8% nel 2019, ormai stabilmente superiore al 55%;

Fonte: CoMar

Addetti: + 13.600 unità rispetto il triennio

Anche gli addetti, tra 2018 e 2019, sono fermi sui 471.000; ma in crescita di oltre 13.600 Unità (+ 3%) sui 457.000 del 2017; il fatturato per dipendente è stato di 512mila euro nel 2019, piatto sui 514mila del 2018 ed in aumento sui 498mila del 2017.

MEF e partecipazioni statali: la classifica

Le Società quotate sono: Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Leonardo, Italgas, Poste Italiane, Saipem, Snam, STMicroelectronics, Terna. Per 3 di esse, lo Stato (considerando anche CDP) ha una partecipazione superiore al 50%: Enav (53,3%), Fincantieri (71,3%), Poste Italiane (64,3%). Le partecipazioni minori si hanno per Enel (23,6%; con il 60% rappresentato da fondi d’investimento, fondi pensione, assicurazioni; ed il 16% costituito da 800.000 singoli risparmiatori), Terna (29,8%; con il 53% agli istituzionali ed il 9,4% al retail), Eni (30,2%; con il 50,2% di fondi ed il 18,5% composto da 270.000 investitori individuali), Leonardo (30,2%; con oltre il 51% di istituzionali, di cui il 90% esteri; e più del 17% small). Alle 11 Società quotate, si devono aggiungere 2Società con strumenti finanziari quotati: Ferrovie dello Stato Italiane e Rai.

Per quanto riguarda le classifiche delle singole aziende, pur considerando la diversità dei rispettivi settori di appartenenza, con riferimento ai bilanci 2019:le Società con il migliore rapporto “mon su fatturato” sono Snam, Terna, Infratel, Italgas, Ipzs. Le Società con il migliore rapporto “fatturato per dipendente” risultano Gse, Eni, Studiare Sviluppo, Enel, Snam; le Società con il migliore rapporto “debiti finanziari su fatturato” sono Sport e Salute, Ipzs, Sogei, Gse, STMicrolectronics.