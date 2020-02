Mediaset, il Tribunale olandese non blocca MFE ma resta lo scoglio della Corte di Madrid

Il tribunale di Amsterdam ha rigettato le istanze cautelari presentate da Vivendi, che chiedeva di bloccare la fusione tra Mediaset e Mediaset Espana per la creazione della holding MediaForEurope (MFE). La corte olandese ha respinto tutte le richieste di Vivendi, ritenendo il sistema di voto maggiorato conforme alla legge olandese, così come l’intero piano di fusione. Il progetto MFE è stato quindi confermato e procede.

Lo scontro continua

Ma la battaglia legale non finisce qui. E’ pur vero che da un lato anche il tribunale di Milano aveva dato il via libera alla fusione, ma ora si aspetta il via libera dalla Corte di Madrid che per ora ha congelato le delibere di Mediaset Spagna.

Appello di Vivendi

Vivendi farà appello anche al Tribunale di Amsterdam. Inoltre, si attende il giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul ricorso dei francesi contro la norma italiana che ha imposto a Vivendi di parcheggiare in pancia a Simon Fiduciaria gran parte delle proprie quote. L’orientamento dell’avvocatura Ue è critico nei confronti della normativa italiana.