Mediaset-Vivendi, il 24 febbraio il responso del giudice olandese su MFE

Ieri giornata di udienza al Tribunale di Amsterdam sul ricorso di Vivendi contro la nascita di Mediaset for Europe (MFE). Il magistrato si è riservato di decidere il 24 febbraio. La società è anche in attesa di una analoga decisione presso la corte di Madrid. C’è ancora qualche tempo per il Biscione per organizzare la sua strategia legale, volta a guadagnare tempo per la costituzione di Media For Europe (MFE), la holding con sede olandese che nei disegni della famiglia Berlusconi raggrupperà le attività italiane e spagnole del broadcaster.

Il termine ultimo per completare la fusione è fissato a marzo, dopodiché la decisione assunta a settembre all’assemblea degli azionisti non sarà più valida in base alle norme vigenti in Olanda, dove il merger deve incassare il via libera oltreché in Italia e in Spagna.

Secondo la Reuters Mediaset registrerà il progetto di fusione emendato presso la Camera di Commercio olandese per garantirsi l’estensione dei termini, anche se l’obiettivo resta quello di chiudere l’operazione nei termini attuali entro il 19 marzo.

Mediaset e la divisione spagnola del gruppo hanno approvato le modifiche al progetto MFE, mentre il mese scorso il giudice del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Vivendi con la richiesta di sospensione.

Il gruppo francese ha avviato una serie di azioni legali nei tribunali italiani, spagnoli e olandesi per bloccare il processo di riorganizzazione, considerandolo dannoso per gli azionisti di minoranza e volto unicamente ad aumentare la presa di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, sulla società.