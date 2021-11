Mattarella inaugura il certificato digitale

11 Novembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato il primo a scaricare un suo certificato anagrafico dal nuovo servizio “Certificati online”, disponibile per tutti gli italiani dalle ore 8 di lunedì 15 novembre prossimo sul sito dell’ANPR. Per quanto riguarda DAZN invece arriva una nota molto dura dei sindacati indirizzata al ministro del Mise Giancarlo Giorgetti e alla sottosegretaria Anna Ascani: ‘Da mesi denunciamo lo stato del settore Tlc e i ritardi della rete, ma la priorità è DAZN!’. Infine in esclusiva, il testo della Direttiva Servizi Media Audiovisivi (Smav) approvata lo scorso il 23 settembre 2021.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Certificati digitali, Mattarella il primo a scaricarli. Tutti gli italiani dal 15 novembre

di Luigi Garofalo

Da lunedì sul sito dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente scaricabili, in modo gratuito, 15 tipi di certificati anagrafici. Leggi l’articolo

DAZN convocata al Mise, sindacati: ‘Il calcio più importante di rete unica?’

di Paolo Anastasio

Nota dei sindacati al ministro Giorgetti e a sottosegretaria Ascani: ‘Da mesi denunciamo crisi Tlc e ritardi della rete, ma priorità è DAZN’.Leggi l’articolo

Esclusiva, il testo della Direttiva Servizi Media Audiovisivi

di Angelo Zaccone Teodosi

Ecco il testo della Direttiva Servizi Media Audiovisivi per il settore audiovisivo e radiotelevisivo italiano.Leggi l’articolo

Open Fiber, via libera Ue senza condizioni al riassetto Macquarie-CDP

di Paolo Anastasio

Via libera senza condizioni, dell’Antitrust Ue, all’operazione di CDP e Macquarie per l’acquisizione della quota di Enel in Open FiberLeggi l’articolo

Veicoli a zero emissioni entro il 2040, accordo alla COP26. Italia non firma

di Flavio Fabbri

Accordo a Glasgow per accelerare la transizione energetica di auto e furgoni verso le zero emissioni entro i prossimi 20 anni.Leggi l’articolo

Aqueveque Jabbaz: “Il futuro dell’energia? Il matrimonio con la Blockchain”

a cura di Raffaele Barberio

Intervista a Maria Pia Aqueveque Jabbaz, esperta impegnata nel confronto internazionale sulle applicazioni blockchain. Leggi l’articolo

COP26: dichiarazione USA-Cina su obiettivi climatici entro 2030

di Flavio Fabbri

Alla COP26 di Glasgow dichiarazione congiunta tra USA e Cina su abbandono carbone e taglio emissioni CO2, ma in tempi troppo lunghi.Leggi l’articolo

5G, Colao: ‘Consultazione in settimana, poi gare entro giugno 2022’

di Paolo Anastasio

Il ministro per l’Innovazione tecnologica Colao ha detto che le gare per lo sviluppo del 5G con i fondi del Pnrr si terranno entro giugno 2022.Leggi l’articolo

Carcopter, il drone ibrido “made in Italy” per il servizio taxi aereo in città (video)

di Flavio Fabbri

Diversi i progetti di vetture in grado di volare, o di droni ibridi tra strada e cielo, che saranno presentati a Roma Drone Conference 2021.Leggi l’articolo

eCommerce, carte PostePay lo strumento di pagamento preferito dagli italiani

di Luigi Garofalo

Il nuovo corso del gruppo indicato dal suo AD in occasione dell’approvazione dei risultati finanziari dei primi nove mesi del 2021.Leggi l’articolo

Parlamentari UK contro l’IA che minaccia la salute mentale dei lavoratori

di Flavio Fabbri

Obiettivo dello studio è la valutazione dell’impiego dell’IA nel controllo e nella definizione degli obiettivi dei lavoratori.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Carlo Sgandurra (ACoS Roma Capitale)

di Redazione

Intervista Carlo Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ACoS).Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Antonio Catricalà, il tributo al teatro EliseoGuarda Video