Il fondatore di Meta Mark Zuckerberg ha detto che i recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale rappresentano un “occasione di introdurre agenti di IA per miliardi di persone in modalità utile e ragionevole”. Lo ha detto lo stesso Zuckerberg in una call con gli investitori, in seguito alla presentazione dei dati del primo trimestre ieri.

Meta vuole competere con OpenAI e Google sull’IA

Le sue parole hanno ricordato agli investitori che Meta è intenzionata a competere con OpenAI (sostenuta da Microsoft) e Google quando si tratta di creare chatbot generativi basati su AI come ChatGPT e Bard, che hanno suscitato grande interesse negli ultimi mesi.

Mentre Microsoft e Google hanno deciso di iniettare la tecnologia AI nei loro prodotti online, Zuckerberg ha voluto far sapere agli investitori che strumenti simili sviluppati da Meta “toccheranno ognuno dei nostri prodotti” e saranno utili per tutti, dalle “persone normali, ai creatori alle aziende”. In realtà, l’annuncio di Zuckerberg è stato piuttosto vago e non si sa esattamente come tutto ciò avverrà.

Ad esempio, il co-fondatore di Facebook ha parlato di come “decine di milioni di agenti di intelligenza artificiale” che lavorano per le aziende potrebbero aumentare le interazioni dell’assistenza clienti, risultando in “molte più aziende che possono permettersi di avere persone impegnate in chat”.

Zuckerberg non sconfessa il metaverso

Il capo di Meta ha aggiunto che la sua azienda è ancora intenzionata a sviluppare il metaverso, nonostante i recenti rapporti suggeriscano uno spostamento verso l’intelligenza artificiale.

I commenti di Zuckerberg arrivano solo un paio di mesi dopo aver rivelato che Meta stava riunendo i suoi team di intelligenza artificiale in un cambiamento strutturale progettato per “potenziare” il suo lavoro in quell’area.

Seguono anche importanti cambiamenti in Meta che ha visto più di 20.000 posti di lavoro fuori uscire negli ultimi mesi, con Zuckerberg che in precedenza aveva definito il 2023 come “l’anno dell’efficienza”.

Meta mercoledì ha registrato ricavi di 28,6 miliardi di dollari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo. L’utile è stato di $ 5,7 miliardi, segnando un calo del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Esplorate potenziali con Whatsapp e Messenger

“Stiamo esplorando esperienze di chat in WhatsApp e Messenger, strumenti di creazione visiva per post su Facebook e Instagram e annunci, e nel tempo anche esperienze video e multimodali”, ha affermato Zuckerberg durante la call. “Mi aspetto che questi strumenti saranno preziosi per tutti, dalle persone normali ai creatori alle aziende. Ad esempio, mi aspetto che molto interesse per gli agenti di intelligenza artificiale per la messaggistica aziendale e l’assistenza clienti arriverà una volta che avremo realizzato quell’esperienza. Nel tempo, questo si estenderà anche al nostro lavoro sul metaverso, dove le persone saranno molto più facilmente in grado di creare avatar, oggetti, mondi e codice per legarli tutti insieme”.

