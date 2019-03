Amministratore Delegato,

Sparkle

Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Sparkle S.p.A. – azienda del Gruppo TIM controllata al 100% e dedicata allo sviluppo dei servizi wholesale internazionali – riunitosi il 1 marzo 2019 sotto la Presidenza di Stefano Siragusa, ha nominato Mario Di Mauro nuovo Amministratore Delegato della società.

Mario Di Mauro lascia il precedente incarico di Direttore Innovation & Customer Experience che ricopriva in TIM dal 17 settembre 2017.

In precedenza, sempre in Telecom, ha svolto gli incarichi di Responsabile della Funzione Strategy, Responsabile Strategic Projects, Planning & Monitoring e Responsabile Business Evaluation nell’ambito di Mergers & Acquisitions di Administration, Finance & Control.

A luglio 2005 è Responsabile Posizionamento Business in Italia di TI, mentre l’anno seguente diventa Responsabile della funzione Competitive Development (coordinamento Operativo della DMS.

Dopo la Laurea in Economia e Commercio, nel 1998 entra in Telecom Italia, dove ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità: gestione delle Società Partecipate in Brasile (Telecom Italia Mobile–Funzione Internazionale), Responsabile Funzione Internazionale (Area Manager America LatinaGestione) e Responsabile Pianificazione e Controllo in Telecom Italia America Latina (sede di Rio de Janeiro, Brasile), con il compito di garantire il coordinamento delle attività di pianificazione e gestione delle Società controllate di Telecom Italia e TIM.