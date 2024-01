Margrethe Vestager, la commissaria europea per la concorrenza, ha reso noto di aver incontrato i direttori generali di Apple, di Alphabet e di Qualcomm per discutere della regolamentazione e del rispetto della politica della concorrenza, nei messaggi pubblicati sulla rete sociale X.

La settimana successiva, il consulente in comunicazione di Margrethe Vestager ha annunciato che questi interlocutori porteranno principalmente la regolamentazione numerica europea, in particolare la legislazione sui mercati digitali (DMA) e la politica della concorrenza.

Margrethe Vestager pubblicato i suoi commenti.

Con Tim Cook di Apple, ha detto di aver discusso, tra gli altri, dell’obbligo dell’azienda di consentire la distribuzione delle sue applicazioni al di fuori del proprio AppStore, così come gli affari di concorrenza in corso, come quello interessato è il servizio di streaming musicale di Apple Music.

Con Sundar Pichai, il Ceo di Alphabet e di Google, ha discusso, tra le altre cose, della concezione degli schermi di selezione, dell’autoreferenziazione in rapporto al DMA, così come l’affaire Google adtech che si trova all’attenzione alla concorrenza.

Nel quadro della DMA, le imprese che hanno più di 45 milioni di utenti attivi mensili e una borsa di capitalizzazione di 75 miliardi di euro sono considerate come gatekeepers e classificate come tali.

Dovranno, ad esempio, fare in modo che le loro applicazioni di messaggistica interagiscano con le loro rivali, o ancora lasciare che gli utenti decidano quali applicazioni preinstallare sui loro dispositivi.

Margrethe Vestager non ha dato alcuna precisazione particolare su ciò che è stato discusso con Cristiano Amon, direttore generale di Qualcomm.