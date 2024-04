I commenti per Key4biz di Marco Camisani Calzolari e Silvestro Micera tra i componenti del Comitato di Coordinamento per il supporto al Sottosegretario di Stato Alessio Butti nel definire la Strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

“Il comitato scelto dal Sottosegretario Butti per lavorare alla Strategia nazionale per l’Intelligenza artificiale è formato da persone con diverse competenze, tutti accademici ma ognuno con le proprie verticalità il cui scambio ha arricchito il lavoro e le competenze di ognuno”. Così ha commentato, a Key4biz, la Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026 Marco Camisani Calzolari, divulgatore ed esperto di tecnologia tra i componenti del Comitato di Coordinamento per il supporto al Sottosegretario di Stato Alessio Butti nel definire la Strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Videocommento

“Abbiamo lavorato benissimo in maniera sempre molto ‘alta’ ma allo stesso tempo realistica e concreta. Il Presidente è stato bravissimo. Il risultato è secondo me molto molto buono. Disegna una strategia di medio periodo che permetterà al nostro paese di aver voce nel settore a vari livelli”, ha commentato a Key4biz Silvestro Micera; Professor presso Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.