MailUp tra le 208 realtà italiane inserite nella FT1000, lista delle aziende europee che sono cresciute di più in termini di ricavi nel triennio 2014-2017. In quest’ultima edizione a dominare è la Germania (230 aziende), mentre Londra (63 aziende) è testa di serie tra le città.

Annunciata l’entrata di MailUp nella prestigiosa lista FT1000, in cui sono riportate le 1000 aziende europee che hanno ottenuto i maggiori tassi percentuali di crescita composta annua dei ricavi tra il 2014 e il 2017.

MailUp entra nella #FT1000, la terza classifica annuale del @FinancialTimes delle aziende europee a maggiori tassi di crescita https://t.co/8ZAnY2Xlal pic.twitter.com/JxjHnhgNKK — MailUp (@MailUp) 5 marzo 2019

MailUp, società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle cloud marketing technologies, ha così conquistato la posizione n. 113 in termini di fatturato FY 2017.

“Le nostre particolari caratteristiche hanno consentito a MailUp Group di diventare un punto di riferimento in Europa nel campo delle cloud marketing technologies, servendo oltre 21.000 clienti sia in ambito SME che Enterprise, in 115 paesi nel mondo”, ha dichiarato in una nota aziendale Nazzareno Gorni, co-fondatore e CEO di MailUp Group.

“L’ingresso nella classifica FT 1000 premia i nostri sforzi dalla fondazione, in particolare la nostra volontà di convertire innovazione e ricerca tecnologica in un modello di business capace di crescere rapidamente, profittevole e scalabile sia organicamente sia per linee esterne”.

Nella nuova FT1000, curata dal Financial Times con Statista, la Germania è di fatto il principale paese rappresentato (con 230 aziende) e Londra è la città leader (63 aziende, ma in calo dalle 74 dell’edizione 2018 della FT1000), ma il nostro Paese si difende bene e conta 208 imprese inserite nella lista.

Complessivamente, si legge nel comunicato che accompagna la lista aggiornata, il tasso di crescita generale delle imprese FT1000 è aumentato nel periodo preso in esame, passando dal 34,6% al 37,7%.

La classifica è dominata dalle imprese del settore tecnologico, in cui rientrano anche le fintech e le piattaforme ecommerce.

In occasione della Milano Digital Week 2019, infine, il CEO Gorni parteciperà il 14 marzo prossimo al workshop “IULM Digital Marketing All Star 2019”, in un incontro aperto per mettere le competenze ed esperienze di ciascuno a disposizione dei partecipanti e per contribuire alla crescita formativa e alla reciproca contaminazione di idee.