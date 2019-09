Evento di formazione e approfondimento sulle attività di profilazione alla luce del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr). Il 27 settembre a Milano il corso MailUp per comprendere che rapporto sussiste tra profilazione e tutela dei dati.

Il termine profilazione può avere significati diversi a seconda dei contesti in cui è utilizzata, ma di certo fa riferimento ad un’attività di base per qualsiasi progetto di marketing e processo di innovazione di prodotto e servizio.

Le aziende hanno infatti imparato bene a conoscere ed usare questo strumento, proprio per rendere più efficaci strategie e processi decisionali, a partire da soluzioni diverse: database di qualità e di grandi dimensioni, potenti software di analisi, tecniche raffinate, esperienza.

Il prossimo 27 settembre, assieme all’Avvocato Marco Maglio, MailUp offre al pubblico una giornata di formazione e approfondimento sulle attività di profilazione alla luce del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali, o più conosciuto con il suo acronimo inglese Gdpr (General Data Protection Regulation).

Un regolamento fortemente voluto dalla Commissione europea che si propone, come obiettivi generali, di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini e dei residenti nell’Unione europea (sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione), restituendo ad essi il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa che regola la privacy.

Che rapporto sussiste quindi tra profilazione e Gdpr?

È vero che ogni forma di profilazione è illecita in assenza del consenso dell’interessato?

Come stanno davvero le cose?

Come impostare correttamente una azione di marketing basata su profilazione e prima ancora quanti e quali consensi richiedere nel rispetto del tanto spesso citato GDPR?

Che differenza c’è tra profiling, clustering, segmentation?

A tutte queste domande risponderà l’Avvocato Maglio durante la mattinata del 27 settembre a Milano, presso la sede di MailUp.

L’acquisto del corso in aula dà la possibilità esclusiva di acquistare anche la masterclass online sui dati personali.

Per informazioni, comunicazioni e la registrazione al corso visitare la pagina online o scrivere a academy@mailup.com.