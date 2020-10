Luxottica, pubblicati sul dark web i dati rubati dal recente attacco hacker

Per molti, la reazione di Luxottica all’attacco hacker subito di recente, era stata da manuale. Ma secondo Odisseus, esperto indipendente di sicurezza informatica, non sembra affatto così.

Attraverso un tweet, Odisseus fa sapere che il gruppo criminale Nefilim ha pubblicato sul dark web 2 GB di dati che sembrano provenire dall’hacking dello scorso 20 settembre ai danni della multinazionale.

The #Nefilim hacker group published #Luxottica‘s files after the #ransomware attack.



Two file lists and 2 GB of data stored in the #darkweb:



– LUXOTICA_Human_Res_part1_filelist_part1.txt

– LUXOTICA_Finance_part1_filelist.txt pic.twitter.com/i16PHl9Tbh