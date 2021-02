Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è necessario sfruttare tutte le opzioni a propria disposizione. Ridurre l’importo delle bollette senza ridurre i consumi è possibile. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario attivare le migliori tariffe disponibili all’interno del mercato libero. Per scegliere le offerte più vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Al fine di eliminare tutti i costi accessori, che vanno ad incrementare l’importo della bolletta, è possibile sfruttare anche altre soluzioni. In particolare, gli utenti hanno la possibilità di richiedere la domiciliazione bancaria con l’addebito automatico della fattura sul conto. In questo modo viene eliminato il costo della commissione per il pagamento del bollettino.

Un’altra strada per il risparmio passa per le bollette digital. Scegliere di ricevere la bolletta in versione digitale e non la più tradizionale bolletta elettronica elimina un costo aggiuntivo che contribuisce alla crescita dell’importo finale da corrispondere al proprio fornitore. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui vantaggi e sul risparmio a disposizione per chi sceglie la bolletta digitale.

I vantaggi delle bollette digitali

Puntare sulla bolletta in versione digitale è una mossa che fa bene all’ambiente, in quanto riduce l’utilizzo della carta, e permette di eliminare un’ulteriore voce di spesa che contribuisce a far aumentare il costo finale della bolletta. L’invio della bolletta cartacea, infatti, presenta un costo fisso che va sommarsi a tutte le altre voci di spesa per determinare l’importo finale che l’utente deve pagare.

L’invio di una bolletta cartacea ha un costo di circa 1.5-2 euro. Negli ultimi anni, inoltre, molti fornitori hanno aumentato il costo per l’invio della bolletta e, nel prossimo futuro, si arriverà, molto probabilmente, ad importi ancora superiori. La scelta di aumentare i costi di invio della bolletta è collegata anche alla necessità di ottimizzare le comunicazioni, eliminando il rischio di perdere una bolletta, e ridurre l’impatto ambientale.

Il costo di una singola bolletta può sembrare contenuto ma va moltiplicato per il numero di bollette (di luce e gas ma anche di altri servizi come l’abbonamento Internet casa) che si ricevono in un anno al fine di determinare l’impatto effettivo che ricevere le bollette cartacea ha sui costi complessivi per l’utente. Per evitare spese inutili è possibile puntare sulle bollette digitali.

In fase di sottoscrizione di una nuova tariffa oppure contattando il servizio clienti del proprio fornitore, è possibile richiedere l’invio di una bolletta in formato PDF che verrà consegnata al proprio indirizzo di posta elettronica, sostituendo la classica bolletta cartacea inviata via posta tradizionale. L’invio della bolletta digitale è completamente gratuito.

Da notare, inoltre, che optare per le bollette digital è più sicuro. La consegna della bolletta digitale, tramite posta elettronica, avviene senza rischi. La possibilità che la bolletta venga smarrita, sempre presente con le bollette cartacea, viene azzerata puntando sulla versione digitale che resterà salvata sia nella casella di posta elettronica che nell’area utente del sito (o dell’app) del fornitore (la maggior parte dei fornitori offre un servizio di questo tipo al giorno d’oggi).

Un altro vantaggio della bolletta digital è rappresentato dai tempi di consegna. La bolletta, infatti, verrà recapitata nella casella di posta dell’utente in modo immediato, senza alcun ritardo nella consegna. Subito dopo l’emissione, prenderà il via la procedura di invio della bolletta digitale. In questo modo, il cliente sarà informato immediatamente in merito alla necessità di effettuare il pagamento dovuto.

È chiaro, quindi, che le bollette digital rappresentano una soluzione conveniente e comoda per gli utenti. Con questo strumento, in sostituzione della bolletta cartacea, si risparmia, eliminando una voce extra di costo che contribuisce all’aumento dell’importo da pagare, e si avrà a disposizione un sistema ottimo per una comoda gestione della propria fornitura.

Il risparmio con le offerte digital del mercato libero

Gli strumenti digitali possono garantire un risparmio significativo per gli utenti ed è giusto sfruttare tutte le opzioni a propria disposizione per minimizzare i costi delle forniture energetiche. La strada migliore per il taglio dei costi delle bollette passa per l’attivazione delle migliori offerte luce e gas del mercato libero che garantiscono un risparmio considerevole rispetto al mercato tutelato.

Le migliori offerte luce e gas del mercato libero sono “digital”. I principali fornitori di energia elettrica e gas naturale, infatti, puntano fortissimo sui canali digitali per la commercializzazione delle offerte. L’eliminazione degli intermediari e la semplicità di attivazione e gestione rende le offerte digital per luce e gas la soluzione migliore per risparmiare.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale con fornitura attiva a Milano), scegliendo le tariffe luce e gas digital più vantaggiose tra le proposte presenti sul mercato libero, può risparmiare cifre significative rispetto al mercato tutelato. Nel mercato tutelato, considerando le condizioni tariffarie di febbraio 2021, il “cliente tipo” registra una spesa di 530 euro per l’energia elettrica e 985 euro per il gas.

Puntando sulle offerte digital del mercato libero, sia per la luce che per il gas, è possibile ottenere un risparmio considerevole. Grazie alla comparazione online, disponibile senza alcun costo tramite gli strumenti di confronto di SOStariffe.it, è possibile individuare facilmente le offerte più vantaggiose e procedere con la successiva attivazione online tramite il sito del fornitore.

Per il “cliente tipo” individuato, la comparazione mostra come l’attivazione delle migliori offerte digital consente di risparmiare circa 80 euro all’anno sull’energia elettrica e circa 110 euro all’anno sul gas naturale (le stime si basano sulle migliori offerte disponibili ad inizio febbraio 2021). Complessivamente, quindi, per il cliente indicato nell’esempio è possibile ottenere un risparmio di 190 euro all’anno.

Da notare, inoltre, che per i clienti che registrano consumi superiori a quelli indicati per il “cliente tipo” ci sono margini di risparmio aggiuntivi. Al crescere dei consumi, infatti, cresce il risparmio garantito a chi passa dal mercato tutelato al mercato libero e opta per le tariffe luce e gas più vantaggiose. Le soluzioni digitali sono sempre le più convenienti e consentono di ottenere un risparmio notevole.

Tale risparmio, inoltre, non considera tutti i vantaggi aggiuntivi che caratterizzano le offerte del mercato libero. I fornitori del mercato libero, infatti, possono arricchire le loro proposte con buoni sconti, promozioni speciali e altri vantaggi, come la clausola del prezzo dell’energia bloccato per un lungo periodo, per rendere ancora più vantaggiose le loro proposte.

Bastano pochi minuti per scegliere, tramite la comparazione online, le migliori tariffe luce e gas da attivare. Al fine di individuare le offerte più vantaggiose è opportuno sfruttare gli strumenti di comparazione indicando una stima del consumo annuo di luce e gas della propria fornitore. Tale stima può essere calcolata con il tool integrato nel comparatore oppure può essere ricavata dai dati sui consumi riportati nell’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore.

Completata la scelta delle tariffe più vantaggiose, l’utente può procedere con l’attivazione delle offerte digitali per luce e gas sfruttare una semplice procedura online, accessibile dal sito del fornitore.

Come funziona l’attivazione delle offerte luce e gas in versione digitale

Attivare un’offerta luce e/o gas in versione digitale è molto semplice. La procedura da seguire viene completata direttamente online. Bastano pochi passaggi per completare la sottoscrizione online della tariffa scelta e avviare l’iter che porterà all’attivazione della nuova fornitura. Per richiedere l’attivazione online di una tariffa del mercato libero è sufficiente fornitore:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

dell’intestatario della fornitura i codici POD e PDR , rispettivamente per l’energia elettrica e il gas naturale, che servono per identificare in modo univoco una fornitura; tali codici sono disponibili su precedenti bollette

e , rispettivamente per l’energia elettrica e il gas naturale, che servono per identificare in modo univoco una fornitura; tali codici sono disponibili su precedenti bollette le coordinate IBAN per la domiciliazione nel caso in cui l’offerta scelta prevedesse questa soluzione per il pagamento

i dati di contatto come l’indirizzo e-mail, per ricevere le bollette digitali, e un numero di cellulare, per eventuali comunicazioni

Terminato l’invio della richiesta di attivazione online, l’utente non dovrà fare altro. Sarà sufficiente, infatti, attendere il completamento delle pratiche tecniche ed amministrative che saranno gestite direttamente dal nuovo fornitore di energia. L’attesa durerà alcuni giorni. Solitamente servono un paio di settimane per l’effettiva attivazione della fornitura.

Una volta completata tutta la procedura, l’utente verrà informato e potrà iniziare a sfruttare l’energia con un costo più basso. Successivamente inizieranno ad arrivare le bollette del nuovo fornitore (scegliendo la bolletta digital, la consegna avverrà via e-mail) e sarà possibile verificare direttamente la convenienza delle nuove tariffe grazie alla riduzione dei costi.

È importante sottolineare, inoltre, che durante tutta la procedura che va dalla richiesta di sottoscrizione di una tariffa sino all’attivazione effettiva della nuova fornitura l’utente potrà contare sulla possibilità di utilizzare l’energia senza limitazioni. Non è prevista alcuna interruzione dell’erogazione della fornitura. Allo stesso modo, inoltre, il cambio fornitore non comporta la necessità di cambiare il contatore.