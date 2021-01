Come risparmiare sulle bollette luce, gas e Internet in 3 mosse

Ipotizzando un costo medio di 30 euro al mese per la connessione Internet e forniture attive nel mercato tutelato (spesa media di 44 euro al mese per l’energia elettrica e 82 euro al mese per il gas) è facile calcolare l’impatto delle bollette sul bilancio familiare.

Le utenze domestiche rappresentano una porzione considerevole del budget di una famiglia italiana. In alcuni casi, infatti, gli importi delle bollette raggiungono livelli molto elevati ed è importantissimo utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per risparmiare. Ridurre le spese per le utenze, dalle forniture di luce e gas sino ad arrivare alla connessione Internet, è possibile ma richiedere attenzione e la volontà di sfruttare le opportunità a propria disposizione per risparmiare.

Complessivamente, le bollette comportano una spesa mensile davvero significativa. Per un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale, abbonamento Internet tramite fibra e abitazione situata nel comune di Milano), la spesa mensile per le utenze è notevole. Ipotizzando un costo medio di 30 euro al mese per la connessione Internet e forniture attive nel mercato tutelato (spesa media di 44 euro al mese per l’energia elettrica e 82 euro al mese per il gas) è facile calcolare l’impatto delle bollette sul bilancio familiare.

Ogni mese, infatti, il “cliente tipo” deve fare i conti con una spesa “fissa” di oltre 150 euro. Questo importo può essere ridotto oppure, in particolare per l’abbonamento Internet casa, è possibile accedere a soluzioni più complete a parità di prezzo. È necessario, però, investire un po’ del proprio tempo per valutare le soluzioni migliori per le proprie utenze.

Internet: come risparmiare sulla bolletta

Ecco, quindi, come fare per risparmiare sulle bollette di luce, gas e Internet per la casa:

Cambiare operatore

Il settore energetico così come quello di telefonia, spesso, ruota intorno ad un elemento comune. Le offerte più convenienti, infatti, sono riservate a “nuovi clienti”, ovvero ad utenti che scelgono di cambiare azienda per sfruttare un determinato servizio con condizioni economiche più vantaggiose. Per questo motivo, molto spesso, il risparmio può essere ottenuto esclusivamente scegliendo di cambiare operatore.

Il passaggio da un fornitore di luce e/o gas ad un altro nel mercato libero, così come il cambio operatore per la connessione di Internet di casa, è un’operazione spesso essenziale per massimizzare il risparmio. Le promozioni più convenienti sono riservate ai nuovi clienti e scegliere di “restare fedele” ad una determinata azienda può tradursi in bollette più elevate ed un servizio meno efficiente rispetto a quanto si potrebbe ottenere con il cambio operatore

Sfruttare la comparazione online per individuare le migliori tariffe

Appurato che il cambio operatore è, molto spesso, la strada giusta per accedere le offerte migliori e risparmiare, diventa essenziale utilizzare gli strumenti corretti per poter individuare le tariffe più convenienti e, quindi, massimizzare il risparmio. Per questo motivo, la scelta di cambiare operatore deve essere accompagnata ad un’attenta analisi delle opzioni disponibili.

Prima di attivare un nuovo contratto d’abbonamento, infatti, bisognerà valutare con attenzione tutte le principali opzioni a propria disposizione. Tale valutazione può essere fatta valutando singolarmente, una alla volta, le proposte degli operatori presenti sul mercato (luce e gas o telefonia). Quest’operazione può comportare un notevole dispendio di tempo.

Per accelerare l’individuazione delle migliori tariffe è necessario affidarsi alla comparazione online. Grazie ad un comparatore di offerte, infatti, sarà possibile individuare, in poco tempo e senza la necessità di visitare decine di siti web, tutte le migliori opzioni su cui puntare per ridurre la spesa e massimizzare i vantaggi dell’abbonamento.

Per sfruttare la comparazione online è possibile puntare sul comparatore di SOStariffe.it che consente di confrontare le migliori offerte luce e gas del mercato libero e le migliori proposte degli operatori per la connessione Internet di casa. La comparazione delle offerte, inoltre, è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’Apple App Store.

Attenzione alle condizioni contrattuali

Le forniture di luce e gas e l’abbonamento per Internet a casa presentano alcuni elementi in comune. L’utente, infatti, deve sottoscrivere un nuovo contratto con il fornitore. In tale contratto verranno riportate tutte le caratteristiche dell’abbonamento e, in particolare, le condizioni economiche che determineranno l’importo finale delle bollette.

Per minimizzare i costi, prima di procedere all’attivazione di un nuovo abbonamento (luce, gas o Internet per la casa) è fondamentale leggere sempre con la massima attenzione le condizioni contrattuali. Purtroppo, infatti, non tutti gli operatori sono completamente trasparenti ed è facile imbattersi in offerte, o presunte tali, caratterizzate da elementi poco vantaggi per il cliente e opportunamente “nascosti” in fase di sottoscrizione di una nuova offerta.

Prima di scegliere di attivare una nuova offerta, quindi, è molto importante prendersi un po’ di tempo per analizzare le condizioni contrattuali della fornitura energetica o dell’abbonamento Internet. Si tratta di un investimento di pochi minuti che può fare la differenza nell’individuazione di possibili elementi in grado di ridurre la convenienza di un abbonamento.

Bollette luce e gas: i consigli per il risparmio

Per risparmiare sulle bollette luce e gas è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori. Le bollette energetiche, infatti, si compongono di una parte fissa, su cui l’utente non ha possibilità di manovra per risparmiare, ed una parte legata ai consumi che rappresenta la componente su cui poter intervenire per risparmiare.

Per ridurre l’importo delle bollette di luce e gas è possibile seguire due strade diverse:

ridurre il quantitativo di energia utilizzata in casa

ridurre il costo dell’energia

Queste due strade non sono alternative. È possibile, infatti, ridurre il quantitativo di energia utilizzato e, contestualmente, dare un taglio al costo della stessa. Nel primo caso, per ridurre il quantitativo di energia che si utilizza in casa, si hanno a disposizione diverse opzioni. Da una parte, per esempio, è possibile dare un taglio ai consumi evitando sprechi di energia e facendo attenzione a non utilizzare elettricità e gas in eccesso.

Un altro modo per ridurre l’energia utilizzata è quello di puntare sull’efficienza (degli elettrodomestici, della caldaia e del sistema di illuminazione). Scegliere di puntare sull’efficienza richiede però un investimento in dispositivi moderni e solitamente abbastanza costosi. Alla lunga, tale investimento verrà ampiamente ammortizzato dalla riduzione delle bollette.

Per ridurre il costo dell’energia, invece, si torna a quanto già evidenziato in precedenza. Il risparmio sulle bollette di luce e gas passa per la scelta delle migliori offerte luce gas disponibili sul mercato libero grazie alla comparazione online. Puntando sulle tariffe migliori disponibili sul mercato libero, infatti, è possibile ridurre considerevolmente l’importo delle bollette.

Il “cliente tipo” indicato in precedenza, ad esempio, se passa dal mercato tutelato al mercato libero, considerando le offerte di gennaio 2021, può ottenere un risparmio di circa 15 euro al mese, pari a ben 180 euro all’anno. Il passaggio al mercato libero è gratuito e consente di massimizzare il risparmio a condizione di scegliere le migliori offerte disponibili in un determinato momento. Tali offerte, come detto, possono essere individuate grazie alla comparazione online.

Scegliere di passare al mercato libero può garantire anche diversi vantaggi aggiuntivi. A differenza di quanto avviene nel mercato tutelato, infatti, gli operatori del mercato libero propongono bonus extra per i nuovi clienti che attivano un contratto di fornitura di luce e/o gas. Buoni sconto, promozioni speciali (come “porta un amico”) e altri vantaggi possono fare la differenza nella scelta della tariffa più conveniente e garantire un risparmio extra.