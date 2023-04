L'energia fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili italiane, il che significa che non viene utilizzata energia da combustibili fossili, che sono fra le cause del cambiamento climatico. Inoltre, la CO2 derivante dalla vendita di gas è al 100% compensata. Il preventivo online e poi il contratto in ufficio postale e viceversa

Sostenibile, innovativa e trasparente. Sono queste le caratteristiche dell’offerta luce e gas Poste Energia di Poste Italiane per il mercato libero, disponibile in tutti gli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta. L’energia fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili italiane, il che significa che non viene utilizzata energia da combustibili fossili, che sono fra le cause del cambiamento climatico. Inoltre, la CO2 derivante dalla vendita di gas è al 100% compensata e dunque l’impatto ambientale della produzione e della vendita di gas è bilanciato attraverso progetti di mitigazione delle emissioni.

Poste Energia, come funziona

L’innovazione dell’offerta si basa sulla perfetta combinazione tra prevedibilità, omnicanalità e sostenibilità.

Prezzo bloccato per 24 mesi e la possibilità di pagare le bollette con la rata fissa

L’offerta è prevedibile e permette di tenere sotto controllo le spese familiari, grazie alla combinazione tra prezzo bloccato per 24 mesi e la possibilità di pagare le bollette con la rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Questa soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta, derivanti da conguagli improvvisi. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati ed è possibile decidere, in caso di consumi inferiori rispetto a quelli previsti, se ridurre la rata per 12 mesi successivi o se ricevere l’importo direttamente su una carta Postepay o su un conto BancoPosta. Grazie a queste caratteristiche dell’offerta, i clienti possono focalizzare la propria attenzione nel tenere sotto controllo i loro consumi e cercare di ridurli per risparmiare, contribuendo alla sostenibilità. Con l’offerta Poste Energia si vuole incentivare un approccio orientato all’”energy saving”: grazie alle evidenze costanti, in bolletta e nell’app, sull’andamento dei propri consumi, le famiglie possono capire come consumare meno e diventare più efficienti dal punto di vista energetico e al contempo risparmiare.

Il preventivo online e poi il contratto in ufficio postale e viceversa

Poste Italiane prevede la possibilità di sottoscrivere l’offerta Poste Energia su tutti i canali del Gruppo (Uffici Postali, web, APP Postepay e APP Bancoposta) perfettamente integrati tra loro. È difatti possibile cominciare un preventivo sui canali digitali e terminarlo in Ufficio Postale e viceversa. Questo permette, a coloro che sono a casa, di calcolare un preventivo comodamente dal proprio divano e, se hanno bisogno di assistenza, di recarsi in ufficio postale e riprendere il proprio preventivo esattamente da dove lo avevano lasciato e salvato, senza dover reinserire i dati e risparmiare tempo. In questo modo, ogni canale è funzionale al potenziamento dell’altro, senza alcuna preferenza ed è il cliente che sceglie in base alle proprie esigenze e ai propri comportamenti d’acquisto.

Inoltre, la modalità di vendita è semplice e veloce: tramite il caricamento di una bolletta recente (sia su canali digitali che in ufficio postale), si può calcolare un preventivo e conoscere in anteprima la propria rata. Tutte le informazioni necessarie al calcolo della rata vengono prese in automatico dalla bolletta, con minimi interventi di controllo da parte dell’utente.

No telemarketing

“Con il lancio di Poste Energia – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale. Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane. Si tratta di un altro passo in avanti del percorso definito nel Piano industriale 24SI Plus, con il potenziamento della strategia di azienda multi-piattaforma con business diversificato tra servizi postali e logistici, finanziari, assicurativi, di pagamento, telefonia fissa e mobile, fibra e ora anche energia”.

L’amministratore delegato del gruppo ha anche spiegato i due motivi principali che stanno spingendo i consumatori a scegliere Poste Energia.

“Riscontriamo 2 grandi fattori:

“Abbiamo scelto di non chiamare mai al telefono i nostri clienti per offrire luce e gas. Il preventivo si fa negli uffici postali o online”.

E poi la rata fissa, certa, mensile per il 1^ anno. Se si consuma meno, il 2^ anno la rata scende. In sostanza, per due anni togliamo le preoccupazioni ai clienti su luce e gas”.

Obiettivo: “Emissioni nette a zero”

La nuova offerta “Poste Energia”, 100% green, rientra pienamente tra gli impegni di sostenibilità che Poste Italiane si è assunta con il nuovo piano industriale “2024 Sustain & Innovate Plus”, che punta a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2023, rafforzandone l’impegno. Poste Italiane considera l’efficienza energetica uno degli elementi principali per poter coniugare crescita economica e sviluppo sostenibile: per questo negli ultimi anni ha concentrato il proprio impegno sull’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili e sull’efficientamento del proprio parco immobili. Per quanto riguarda gli immobili, sono molti e articolati i progetti in corso che intervengono sulle diverse componenti del sistema edificio/impianto, con l’obiettivo di ridurre i consumi attraverso l’introduzione del fotovoltaico e di soluzioni innovative. Poste Italiane sta realizzando il completo rinnovamento del parco automezzi, andando ad incrementare la componente green della flotta che entro il 2024 green sarà composta da oltre 28 mila mezzi green e determinerà una riduzione di CO2 pari a quella di circa 80.000 alberi.