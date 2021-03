Intervista a Laura Castellani, direttore organizzazione e digital transformation, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che spiega a Key4biz in che modo avverrà l’estrazione giovedì 11 marzo 2021 e come sapere se si vince.

Tra due giorni, giovedì 11 marzo, si terrà la prima estrazione della lotteria degli scontrini, riservata a chi paga cashless nei negozi fisici aderenti, mostrando il ‘codice lotteria’.

I premi per consumatori e commercianti

In palio 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti che consentono di acquisire il ‘codice lotteria’.

L’estrazione del dettaglio

L’estrazione sarà tutta digitale? A che ora e dove si terrà? Si potrà seguire in diretta e sapere il giorno stesso se hai vinto? E poi la dea bendata dipenderà da un algoritmo?

L’intervista

Abbiamo rivolto queste domande a Laura Castellani, Direttore Organizzazione e Digital Transformation, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Key4biz. Dopodomani dove si terrà l’estrazione?

Laura Castellani. L’estrazione dell’11 Marzo sarà presidiata da una commissione formata da componenti dell’Agenzia Dogane Monopoli e dell’Agenzia Entrate e in via transitoria si terrà presso Sogei.

Key4biz. Tecnicamente come avverrà l’estrazione?

Laura Castellani. La commissione avrà a disposizione un software automatizzato che consentirà l’estrazione dei biglietti virtuali vincenti, associati ai corrispettivi scontrini trasmessi per la partecipazione alla lotteria.

L’algoritmo

Key4biz. La dea bendata dipenderà da un algoritmo?

Laura Castellani. L’algoritmo di estrazione è caratterizzato da un generatore di numeri casuali (RNG) nel rispetto delle proprietà di casualità, indipendenza statistica, equiprobabilità, imprevedibilità e indeducibilità del seme, così come asseverato da un soggetto terzo.

Key4biz. Sarà possibile seguire in diretta Tv o streaming le estrazioni della lotteria degli scontrini?

Laura Castellani. Le estrazioni non possono essere seguite in diretta da soggetti non appartenenti alla commissione di estrazione poiché vengono trattati dati personali riconducibili ai vincitori.

Come sapere gli scontrini vincenti

Key4biz. Come sarà possibile conoscere gli scontrini vincenti?

Laura Castellani. Al termine dell’estrazione, saranno immediatamente resi disponibili sul Portale della Lotteria in area pubblica e sui canali social dedicati (Facebook e Instagram) gli indentificativi degli scontrini vincenti in forma anonima.

Accendendo alla propria area riservata, dal sito Lotteria degli scontrini, inoltre, agli acquirenti e agli esercenti sarà visualizzato, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento del ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo.

In ogni caso l’Agenzia Dogane Monopoli notificherà ufficialmente la vincita tramite una raccomandata o una PEC.

