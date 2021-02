Arrivano i nuovi contributi per gli automobilisti lombardi che vogliono sostituire il proprio veicolo inquinante con uno a basse o zero emissioni, rottamandolo o meno. Disponibili 18 milioni di euro per il 2021.

Sostituire la vecchia automobile che inquina troppo con una nuova a basse/zero emissioni nocive, la Regione Lombardia ha annunciato per il 1° marzo prossimo il via ai nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, a idrogeno o con motori a benzina/diesel euro 6D, ma anche a metano e Gpl.

Gli incentivi per l’acquisto di auto a basse/zero emissioni

In totale sono disponibili per il 2021 circa 18 milioni di euro, più altri 18 milioni per il 2022.

Entro il 23 febbraio sarà pubblicato il bando attuativo sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

I cittadini che volessero quindi accedere ai contributi per sostituire una vecchia macchina con una nuova che non inquina o inquina poco, basterà presentare domanda e rivolgersi ad un concessionario.

Il contributo sarà scontato direttamente in fattura, poi il concessionario/rivenditore sarà rimborsato dalla Regione.

I contributi vanno prenotati prima dell’acquisto.

Incentivi per classi di emissioni

Di seguito gli incentivi stabiliti (con o senza rottamazione) per classi di appartenenza delle auto:

– 8.000 euro per auto a zero emissioni (es. elettrica pura o idrogeno); 4.000 euro (senza radiazione);

– 5.000 euro per auto con emissioni di CO2 ≤60 g/km e NOx ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride);

– 4.000 euro per auto di CO2 ≤60 g/km e con NOx ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel);

– 4.000 euro per auto con emissioni 60<CO2≤110 g/km e con NOx ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride).

– 3.000 euro con emissioni 60<CO2≤110 g/km e con NOx ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel)

– 3.000 euro con emissioni 110<CO2≤145 g/km e con NOx ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride)

– 2.000 euro con emissioni 110<CO2≤145 g/km e con NOx ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel).

Anche ciclomotori e motoveicoli elettrici

Previsti anche incentivi all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli elettrici, per un fondo complessivo di 1,8 milioni di euro per il 2021 e una cifra analoga per il 2022.

L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, cioè secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica da parte del venditore/concessionario a seguito della presentazione della domanda del cittadino. Lo sportello resta aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.