Lo sport in crisi? I trend tecnologici a cui guardare per la rinascita

Il mondo dello sport è in sofferenza. Nuovi appassionati e amatori si avvicinano con sempre maggiore difficoltà a questo mondo, un po’ a causa della pandemia, un po’ proprio per come sono cambiate le abitudini del pubblico. La risposta, come affermano i più grandi analisti, risiede nella diffusione di nuovi strumenti e l’utilizzo delle tecnologie ad essi legate. Solo così il settore può mitigare i propri problemi ed evolversi nel futuro.

Ad esempio, se prendiamo lo sport più ricco e seguito al mondo – il calcio – appare chiaro che, tra scandali e crisi, la situazione non è più sostenibile. Oggi quindi è più che mai di vitale importanza rendere unica e rilevante l’interazione online e offline tra azienda/squadra e cliente/tifoso, per riguadagnare il favore e la fiducia persi negli anni.

In questo articolo illustreremo i trend tecnologici che oggi sono in grado di rivoluzionare l’engagement, i rapporti e l’esperienza con i tifosi.

Trend sull’engagement dei tifosi

Squadre e federazioni hanno l’interesse economico e sociale di stimolare l’engagement dei tifosi, per rafforzare la relazione con i fan/clienti/stakeholder e ottenere un ritorno concreto in ottica di business a lungo termine. Negli ultimi anni questa necessità è diventata via via più impellente. Le nuove tecnologie per la fruizione degli eventi sportivi si sono imposte sempre più, anche a causa della pandemia, e hanno creato una frattura tra desideri del pubblico e offerta.

L’imposizione in Italia di Dazn e Amazon Prime Video come provider di contenuti sportivi via rete è figlia diretta di questi tempi. Il trasferimento dal medium televisivo a quello digitale apre la strada a nuove possibilità di coinvolgimento, non ancora sfruttate dalle società.

Vediamo alcuni esempi di nuove tecnologie che possono giocare un ruolo da protagoniste in questa rivoluzione, non ancora però comprese e offerte dai club:

Blockchain

Nel campo sportivo, l’uso della blockchain si lega a una sottobranca di questa tecnologia: gli NFT. Questi sono “oggetti” digitali che – acquistati sulla blockchain – risultano unici e quindi non copiabili. Per questo motivo, vengono venduti dalle società come collezionabili, stimolando il coinvolgimento dei tifosi.

Ad esempio Tixico – una piattaforma di gestione degli eventi – trasforma i biglietti per gli eventi sportivi in NFT, che poi gli acquirenti possono collezionare o rivendere. Così facendo aumenta i guadagni delle società sportive e – grazie alla tecnologia blockchain – riduce il rischio di contraffazione e garantisce che i compratori – e le società stesse – possano potenzialmente guadagnare denaro dalla rivendita di biglietti in modo gestito, sicuro e controllabile.

5G

Il 5G – una volta capillare – sarà la tecnologia che trasformerà definitivamente il modo in cui seguiamo lo sport. Il 5G permette di arricchire l’esperienza dell’utente con contenuti interattivi in diretta. Per esempio con contenuti coinvolgenti di Realtà Aumentata (AR) a cui i fan possono accedere tramite il proprio smartphone, come la possibilità di fare foto con i giocatori, tour dello stadio a 360° e infografiche sulle prestazioni dei giocatori.

Personalizzazione e fidelizzazione

L’utilizzo delle nuove tecnologie consente la raccolta dei dati per creare programmi di fidelizzazione profonda e di coinvolgimento dei fan. Man mano che le organizzazioni del settore riusciranno a collegare tutti i punti del viaggio di un singolo fan, saranno in grado di guidare connessioni personalizzate ed esperienze che consentiranno di aumentare la durata della vita valore dei fan.

Iniziative Live

Durante un match in diretta, la possibilità per l’utente di intervenire in diretta per partecipare a concorsi, iniziative e azioni è illimitata. Ricevere gli autografi digitali dal proprio personaggio preferito, vincere un premio se indovina chi sarà il prossimo marcatore, scegliere la telecamera da dove seguire il match: tutto è possibile.

Crowdfunding per tifosi

Alcune piattaforme di crowdfunding consentono ai tifosi di investire in progetti proposti dalla loro squadra per eventuali miglioramenti. In questo modo le società possono ricevere dei fondi per poter far crescere il club, e allo stesso tempo i tifosi possono investire in maniera sicura e entrare a far parte della società stessa, ricevendo in cambio vantaggi e premi.

Un altro trend – ormai consolidato – è quello degli E-Sport. Le società sportive devono stimolare di più però questa fruizione, con un proprio coinvolgimento attivo diretto. Infatti molti dei tifosi più giovani si relazionano con il proprio sport preferito in primis grazie al gaming: partire nella creazione della propria base futura di fan attraverso gli E-Sport è ormai diventato essenziale, anche perché è un mercato che ormai muove miliardi di euro ogni anno.

Organizzare e mettere in evidenza campionati per squadre, proporre premi, investire in sale giochi comuni sono solo alcuni degli usi più interessanti di questo medium.

Conclusioni

Lo sport e il rapporto delle società con gli appassionati sta cambiando. Offrire esperienze nuove e coinvolgenti è ciò che permetterà al settore di tornare a crescere e di superare la crisi economica e di immagine che molte realtà hanno vissuto negli ultimi due anni di pandemia.

Investire in nuove tecnologie, già utilizzate dalla propria audience, e creare un rapporto di rispetto e fiducia con gli appassionati sono gli strumenti a disposizione oggi per guardare al futuro dello sport.