I nuovi iPhone di Apple saranno annunciati nel corso del prossimo mese di settembre. Per la precisione sarebbe emersa la data plausibile per la loro presentazione, ovvero il 10 settembre. Le vendite dovrebbero invece partire una decina di giorni dopo, il 20 settembre.

Le caratteristiche del nuovo iPhone 16

L’iPhone 16 standard adotterà poi un nuovo layout per le fotocamere, posizionate verticalmente, riprendendo il design visto in passato sull’iPhone X ed XS, con l’aggiunta del supporto ai video spaziali. Secondo precedenti report, l’iPhone 16 Pro Max potrà fare affidamento su un ampio schermo da 6,9 pollici, con luminosità ulteriormente migliorata. Anche i bordi saranno rivisti e resi più sottili rispetto al modello attuale (da 1,55 mm a 1,15 mm). Per quanto riguarda le prestazioni, è probabile che l’iPhone 16 Pro e 16 Pro Max montino il nuovo chip A18 Pro, in grado di offrire prestazioni superiori ed un maggior supporto alle attività legate all’Intelligenza Artificiale on-device.

Parlando dei modelli non Pro, non è ancora chiaro se Apple utilizzerà lo stesso chip A18 Pro o il chipset visto quest’anno, l’A17 Pro, proprio come accaduto con le ultime due generazioni di iPhone. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, il codice backend suggerirebbe altro e non è escluso l’utilizzo di una versione leggermente depotenziata dello stesso A18 Pro.

La serie 16 di Apple arriverà puntuale, nonostante il rinvio di Apple Intelligence

Apple Intelligence rappresenta un pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che l’azienda sta sviluppando per arricchire l’esperienza utente dei suoi dispositivi. Tra queste si annoverano strumenti avanzati di scrittura, una rinnovata interfaccia per Siri, miglioramenti alle app di posta elettronica e messaggistica, oltre a capacità di trascrizione audio e registrazione delle chiamate. Trovate un approfondimento sulla tecnologia a questo indirizzo.

Sebbene queste funzionalità siano considerate un elemento chiave per attrarre nuovi clienti e incoraggiare gli aggiornamenti, Apple ha deciso di non posticipare il lancio dei nuovi modelli. L’azienda ritiene che il ritardo di Apple Intelligence non giustifichi una modifica così significativa alla sua strategia di rilascio.

In altre parole, Apple non ritiene che la suite IA sia così cruciale per le vendite dei nuovi melafonini. Del resto, le caratteristiche più avanzate e interessanti di Apple Intelligence, come Image Playground, Genmoji, l’integrazione di ChatGPT con Siri e le notifiche prioritarie, saranno introdotte in un secondo momento.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz