Volkswagen ha deciso di integrare ChatGPT nelle sue vetture. Al CES 2024 di Las Vegas (9-12 gennaio), la casa automobilistica tedesca presenterà i primi veicoli in cui ChatGPT è stato integrato all’interno dell’assistente vocale IDA.

L’innovazione si troverà nel modelli elettrici ID.7, ID.4, ID.5, ID.3 ma anche in auto con motori termici come la nuova Tiguan e la nuova Passat, nonché nella futura generazione della Golf.

L’arrivo di ChatGPT Pro aggiunge una moltitudine di nuove funzionalità al precedente controllo vocale. Attraverso IDA è possibile controllare con un linguaggio discorsivo l’infotainment, la navigazione e la climatizzazione. In quest’ultimo caso, ad esempio, basta dire “ho caldo” per ottenere una nuova regolazione del climatizzatore.

Grazie alle infinite possibilità di ChatGPT il guidatore e i passeggeri del modelli del Gruppo Volkswagen potranno conversare con l’auto (con l’aiuto delle funzioni di intelligenza artificiale via Cloud) semplicemente per avere informazoni di cultura generale od ottenere risposte a domande specifiche – “trovami una farmacia aperta” – per risolvere problematiche che si possono presentare durante un viaggio.

“Siamo orgogliosi di poter sfruttare l’esperienza che abbiamo maturato nel settore automotive ed anche la nostra partnership di lunga data con Volkswagen – ha commentato Stefan Ortmanns, ceo di Cerence (azienda multinazionale americana che sviluppa principalmente tecnologie AI per automobili) durante l’evento a Las Vegas – per offrire innovazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa e modelli linguistici di grandi capacità”.

ChatGPT e Volkswagen: la casa tedesca dichiara che non ci sarà nessun accesso ai dati

ChatGPT sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2024. Kai Grünitz, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen per lo Sviluppo tecnico, ha commentato:

“Volkswagen ha sempre democratizzato la tecnologia e l’ha resa accessibile a molti. Questo è semplicemente radicato nel nostro DNA. Di conseguenza, ora siamo il primo produttore in serie a rendere questa tecnologia innovativa una caratteristica standard nei veicoli dal segmento compatto in su. Grazie alla perfetta integrazione di ChatGPT e alla forte collaborazione con il nostro partner Cerence, offriamo ai nostri clienti un valore aggiunto e l’accesso diretto allo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. Ciò sottolinea anche la forza innovativa dei nostri nuovi prodotti”.

Il Gruppo di Wolfsburg ha precisato inoltre che ChatGPT non ha accesso ad alcun dato del veicolo e che – per la massima protezione dei dati – le domande e le risposte vengono cancellate immediatamente dai server.

Volkswagen sorpassa Fiat: la prima casa automobilista per vendite in Italia

A dicembre c’è stato uno storico sorpasso. Per la prima volta, un marchio tedesco chiude in testa nel mercato italiano delle auto. Nel periodo forse meno florido della sua storia recente, Volkswagen ha chiuso dicembre 2023 con il maggior numero di immatricolazioni. In totale, l’azienda di Wolfsburg ha registrato 10.752 unità, contro le 10.523 di Fiat.

Il sorpasso messo a segno sul Lingotto è giunto grazie a una serie di importanti fattori. In primo luogo, ha inciso positivamente la performance soddisfacente della T-Roc, che ha maturato un incremento delle immatricolazioni del 52 per cento delle vendite rispetto a un anno prima. Inoltre, ha sortito gli effetti sperati il lancio della nuova Polo, utile a Volkswagen per consolidarsi nel segmento delle compatte. E nel complesso le elettriche se la sono cavata abbastanza bene, almeno in un territorio dove le BEV riscuotono consensi tiepidi.

Per questo l’introduzione di ChatGpt nei nuovi veicoli Volkswagen arriva dopo l’annuncio della società tedesca di una riduzione dei prezzi dei suoi veicoli elettrici in Europa. Volkswagen aveva dichiarato che non avrebbe partecipato a una guerra dei prezzi con Tesla, ora invece, con l’arrivo del nuovo anno e delle restrizioni più severe sugli incentivi governativi per i veicoli elettrici. Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, VW sta riducendo i prezzi della linea ID in Francia, Belgio, Germania, Norvegia e altri paesi.