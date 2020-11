“L’insostenibile insicurezza del software. Moduli hardware (HSM) e blockchain per la protezione dei dati e garanzia di compliance” è il titolo del webinar che si terrà il 19 novembre 2020 dalle ore 10-30 – 11:30.

Alcuni dei temi del webinar, come l’insicurezza del software per la gestione delle chiavi crittografiche e la sua valida alternativa (i moduli hardware), e l’utilizzo della blockchain per l’erogazione delle identità digitali, sono stati discussi durante la videointervista a Claudio Serafini, Sales Engineering Manager Southern Europe – ENTRUST e a Osvaldo Bucci, Direttore Commerciale, Divisione Digital Security – N.I.D.O. SpA.

I temi saranno illustrati in modo approfondito durante il webinar, in cui sarà spiegato:

qual è la migliore tecnologia per gestire la rete di trasporto di bonifici istantanei, ossia la modalità di pagamento che consente di ricevere l’importo in meno di 10 secondi, a qualsiasi ora e ogni giorno della settimana.

E come è possibile con la blockchain dar vita sia a una firma elettronica avanzata, da usare nel B2B e B2C, sia a eID, identità auto-sovrane ed eDelivery”

I 4 relatori del webinar

WEBINAR

19 novembre 2020 | 10:30 – 11:30

Il form per iscriversi al webinar

Registrati