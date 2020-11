Il panorama sempre più vasto e mutevole della cybersecurity trova ormai da tempo nella crittografia un fedele e valoroso alleato. L’imprevedibile pandemia non fa altro che accelerare una trasformazione digitale che era già in atto e che ora diventa vera e propria necessità.

Dalla firma digitale alla protezione dei dati, dalla blockchain ai dispositivi connessi, passando per i vari sistemi di pagamento e le più complesse catene di distribuzione, la presenza di chiavi crittografiche è oggi indispensabile a garantire un livello di sicurezza adeguato ad asset di valore crescente.

Tuttavia, un rischio è sempre dietro l’angolo: il falso senso di sicurezza derivante dalla convinzione che basti utilizzare la crittografia per essere al sicuro. Nonostante infatti l’impiego delle migliori applicazioni di cybersecurity, la gestione non corretta delle chiavi crittografiche espone a rischi letali e non è raro assistere a disastri derivanti dalla mancata osservanza di best practice che ormai da anni raccomandano l’utilizzo di moduli hardware (HSM) progettati proprio per la salvaguardia delle chiavi crittografiche da usi non autorizzati.

Allora, qual è la migliore tecnologia per gestire la rete di trasporto di bonifici istantanei? La modalità di pagamento che consente di ricevere l’importo in meno di 10 secondi, a qualsiasi ora e ogni giorno della settimana.

Ed è possibile con la blockchain dar vita sia a una firma elettronica avanzata, da usare nel B2B e B2C, sia a eID, identità auto-sovrane ed eDelivery?”

A queste domande risponderanno, rispettivamente e in modo approfondito, Stefano Pizzera, product manager – SIA, ed Enrico Talin, ceo Commercio.Network durante il webinar dal titolo: "L'insostenibile insicurezza del software. Moduli hardware (HSM) e blockchain per la protezione dei dati e garanzia di compliance", che si terrà il 19 novembre 2020 dalle ore 10-30 – 11:30. Gli altri due relatori sono Umberto Sansovini e Claudio Serafini di ENTRUST, la cui tecnologia HSM (Hardware Security Module) è stata scelta sia da SIA sia da Commercio.Network.

19 novembre 2020 | 10:30 – 11:30

Modera: Luigi Garofalo, giornalista Key4biz

Stefano Pizzera (SIA): “Abbiamo scelto la tecnologia HSM di ENTRUST per la rete di trasporto dei bonifici istantanei”

“SIA ha selezionato per la rete che trasporta i bonifici istantanei la soluzione HSM di ENTRUST, componente vitale della firma digitale di tutte le transazioni veicolate sulla nostra infrastruttura SIAnet. Abbiamo scelto questa tecnologia HSM per diversi motivi: la semplicità della fase di integrazione con le nostre applicazioni e il supporto di ENTRUST, le performance elevate visto che la rete SIAnet necessità di prestazioni estremamente elevate – almeno 500 firme digitali al secondo – e un adeguato costo di investimento, al momento abbiamo già installato circa 100 HSM”, ha spiegato Stefano Pizzera, Product Manager di SIA.

Pizzera ha anche evidenziato i vantaggi dei bonifici istantanei:

“Questa tipologia di pagamento funziona in modo simile a un bonifico tradizionale, ma con il grande vantaggio che il beneficiario riceverà l’importo in meno di 10 secondi, a qualsiasi ora e in qualsiasi giornata della settimana. Un paio di esempi per spiegare meglio i vantaggi concreti: le imprese che vendono servizi o merci a distanza, ricevendo un pagamento tramite bonifico istantaneo, non hanno più bisogno di aspettare la conferma dell’operazione per inviare al cliente il bene acquistato. I tempi di consegna si riducono drasticamente. Un ulteriore esempio è nelle compravendite tra privati: situazioni come l’acquisto di un oggetto prezioso usato, dove acquirente e venditore non si conoscono, il bonifico istantaneo, che è anche irrevocabile, permette di compiere la transazione di denaro in tempo reale eliminando il rischio di truffa derivante dai tempi tecnici del trasferimento. Il venditore consegna la merce al compratore con la certezza che il denaro sia già sul suo conto mentre il compratore riceve la merce immediatamente senza dover anticipare denaro”.

Enrico Talin (Commercio.Network): “Con la nostra blockchain possibile creare eID, identità elettroniche sovrane, eSignature, eDelivery”

“Il 4 luglio scorso abbiamo lanciato Commercio.network una rete indipendente, aperta a 250 milioni di aziende del mondo per scambiare dati e documenti in modo privato e sicuro”, ci ha spiegato Enrico Talin, ceo Commercio.Network.

“La tecnologia della Blockchain di commerc.io“, ha raccontato Talin, “permette di creare:

eID, identità elettroniche sovrane (Self Sovereign Identity) con le quali le persone e le aziende tornano ad essere proprietarie dei propri dati personali ed aziendali.

eSignature, firme elettroniche avanzate multilaterali, con le quali tutti i membri del network riconoscono la validità .

eDelivery la consegna notarizzata in blockchain dei documenti per garantire la data e l’integrità dei documenti”.

Enrico Talin ha sottolineato che “Commercio.network è la prima Blockchain in Europa conforme alle direttive eIDAS grazie al presenza di fornitori di servizi trust (TSP e QTSP) che partecipano come nodi validatori della Blockchain certificando tutte le transazioni”.

“L‘obiettivo finale di Commercio.network”, ha aggiunto Talin, “non è solo quello di scambiare e firmare documenti, ma di creare una rete di organizzazioni di cui ci si può fidare. Ogni azienda che entra nel nostro network deve effettuare un processo denominato KYC e AML e deve aderire ai principi di digital Transformation del Network. I vantaggi del nostro software di terza generazione superano ampiamente qualsiasi altra tecnologia di prima e seconda generazione disponibile sul mercato. In soli due anni la nostra startup innovativa Commerc.io srl è riuscita a sviluppare una Blockchain open source conforme ai principi guida eIDAS.

“In meno un anno”, ha concluso, “il nostro Consorzio ha creato un network di 40 nodi validatori e ha l’obiettivo di arrivare a 100 nodi”.