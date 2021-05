Linkem, accordo con Aetherna per il 5G nel settore alberghiero

Portare nuove soluzioni digitali ad hoc basate su 5G nel comparto dell’hospitality. E’ questo il senso dell’accordo fra Linkem, operatore 5G specializzato in soluzioni di banda ultralarga wireless, ed Aetherna, società specializzata nella gestione di soluzioni ICT dedicate al settore alberghiero.

Le nuove soluzioni di Linkem e Aetherna per il mercato hospitality sono pronte per le riaperture previste per la stagione ormai alle porte.

Esigenze digitali delle strutture ricettive

La partnership nasce per rispondere al bisogno delle strutture ricettive – dalle case vacanze ai luxury hotel, dagli agriturismi ai glamping – di soddisfare le esigenze crescenti dei propri ospiti business e leisure. Grazie alle expertise verticali e alle tecnologie 5G, Aetherna e Linkem renderanno il settore dell’hospitality un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di nuove tecnologie e innovazione. I servizi smart dedicati all’intrattenimento e allo smart working renderanno ancor più competitivo un mercato in rapido cambiamento, accelerandone il rilancio, fra le priorità del Governo Draghi.

“Abilitare la digital transformation dei diversi settori dell’economia è fondamentale per accelerare la ripresa e il rilancio del Paese – ha dichiarato Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem – La partnership con Aetherna si inserisce nel percorso di innovazione tecnologica che abbiamo intrapreso in vari settori strategici. Il 5G e l’interconnessione sono driver fondamentali per migliorare la competitività delle imprese italiane a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza. Il settore dell’ospitalità sta vivendo una trasformazione che sarà ancor più radicale e funzionale grazie alle enormi potenzialità offerte dalle tecnologie supportate dalle reti di quinta generazione”, ha concluso Sortino.

Ross Gallo, fondatore e amministratore unico di Aetherna, ha dichiarato: “L’incontro con Linkem è per noi la naturale evoluzione di un percorso votato alla digitalizzazione del settore alberghiero italiano. L’alleanza strategica con Linkem nasce, quindi, dalla comune vocazione all’innovazione e dall’attenzione alle reali esigenze dei clienti. Insieme, ne siamo certi, continueremo ad accompagnare il settore nell’affrontare le nuove sfide, guardando avanti e credendo nel cambiamento”.