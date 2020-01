LinkedIn down in Europa fino al primo pomeriggio. Un bug la causa?

Per tutta la mattinata gli utenti in Europa di LinkedIn hanno avuto problemi di accesso e di navigazione. Il bug è stato risolto alle ore 15.

LinkedIn è stato down per tutta la mattinata. Ci sono stati problemi per accedere, aggiornare il profilo, condividere post e inviare messaggi.

Infatti il social professionale ha dato problemi di accesso e di navigazione agli utenti di tutta Europa, ma si registrano problemi anche in Malesia e in India.

L’87% degli iscritti a LinkedIn ha avuto problemi di navigazione e il 12% non riusciva neanche ad fare il login.

La causa? Su Twitter un utente ha scritto: “Un bug in tutta Europa”.

“A me non fa vedere gli inviti di collegamento ai quali dovrei rispondere”, ha aggiunto Marcello.

In Lussemburgo un utente scrive non riusciva ad inviare i messaggi.

E noi di Key4biz siamo riusciti ad accedere a LinkedIn ma non siamo riusciti né pubblicare post né a vedere gli ultimi aggiornamenti dei nostri contatti. L’ultimo visibile risaliva a 14 ore prima.

LinkedIn ha fatto sapere alle ore 15:10: “Abbiamo risolto il problema. Ci scusiamo per l’incoveniente causato”.