L’importanza di scegliere la migliore tariffa del mercato libero

Sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, il mercato libero conviene rispetto al mercato tutelato.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il mercato libero dell’energia garantisce la possibilità di ridurre al minimo gli importi delle bollette di luce e gas, ottenendo un risparmio significativo, sia nel breve che soprattutto nel lungo, rispetto al mercato tutelato. Per ridurre al minimo i costi è, però, necessario scegliere con attenzione le tariffe luce e gas da attivare. Senza una scelta attenta delle tariffe, infatti, il rischio è quello di registrare un incremento dei costi rispetto al mercato tutelato.

La conferma di quanto detto arriva direttamente dalla Relazione annuale 2019 di ARERA. Secondo i dati rivelati da Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità, il rischio di passare al mercato libero, senza risparmiare e, addirittura, di pagare di più è concreto, in particolare per i clienti domestici. Le scelte sbagliate in fase di attivazione, infatti, hanno portato i clienti domestici del mercato libero a pagare l’energia elettrica più di quanto pagato dai clienti rimasti nel mercato tutelato.

In media, la spesa per l’energia elettrica di chi è passato al mercato libero è stata del 26% maggiore rispetto a quella sostenuta da chi è rimasto nel mercato tutelato. Da notare, inoltre, che, sempre per quanto riguarda l’energia elettrica, questo dato si inverte per quanto riguarda i clienti non domestici dove il passaggio al mercato libero garantisce notevole risparmi.

Il mercato libero

A cosa è dovuto questa apparente scarsa convenienza delle offerte luce del mercato libero per i clienti domestici? I fattori da considerare sono tanti ma, in larga parte, è la scelta errata della tariffa a determinare un incremento dei costi. La scarsa informazione sul funzionamento delle offerte del mercato libero, i comportamenti scorretti da parte di venditori e intermediari e il poco interesse da parte degli utenti domestici comportano un incremento generale della spesa media.

La strada migliore per una scelta corretta e consapevole delle migliori tariffe luce e gas passa per un’analisi di tutte le opzioni disponibili. Tale analisi può essere eseguita in poco tempo sfruttando gli strumenti di comparazione online. Tali strumenti rappresentano un importante riferimento per tutte le famiglie italiane che, in pochi minuti, hanno la possibilità di attivare le migliori soluzioni tariffarie in base alle proprie esigenze.

Ecco, quindi, come fare per poter risparmiare sfruttando il mercato libero dell’energia, senza commettere errori che rischierebbero di far aumentare i costi, annullando i vantaggi.

Come scegliere le migliori offerte luce e gas con la comparazione online

La comparazione online consente di confrontare, in pochi secondi, tutte le migliori tariffe luce e gas disponibili sul mercato. In questo modo, con un’unica ricerca sarà possibile stimare i costi garantiti dall’attivazione di ogni singola offerta disponibile sul mercato, con informazioni precise in merito ai margini di risparmio rispetto al mercato tutelato ed a tutti i vantaggi a disposizione.

Per sfruttare la comparazione online è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. La comparazione è disponibile, gratuitamente, anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone e tablet Android, dal Google Play Store, e su iPhone e iPad, dall’App Store.

Come funziona realmente la comparazione online? Il confronto delle tariffe è molto semplice e non necessità di particolari conoscente “tecniche”. Per avviare un confronto completo tramite il comparatore, infatti, basterà inserire le seguenti informazioni:

una stima del consumo annuo di elettricità e gas naturale ; tale dato può essere calcolato direttamente dall’utente, grazie al tool integrato nel comparatore; in alternativa è possibile fare affidamento sulle informazioni sui consumi riportate in una precedente bolletta inviata dal proprio fornitore; la stima dei consumi è un dato fondamentale per poter quantificare i costi e valutare il risparmio rispetto al mercato tutelato

; tale dato può essere calcolato direttamente dall’utente, grazie al tool integrato nel comparatore; in alternativa è possibile fare affidamento sulle informazioni sui consumi riportate in una precedente bolletta inviata dal proprio fornitore; la stima dei consumi è un dato fondamentale per poter quantificare i costi e valutare il risparmio rispetto al mercato tutelato una stima della distribuzione dei consumi di elettricità nelle tre fasce orarie i n cui viene suddivisa la settimana (F1, F2 ed F3); tale dato viene riportato all’interno della bolletta dell’energia elettrica, nella sezione in cui sono incluse tutte le statistiche sui consumi; questo dato consente di valutare l’effettiva convenienza delle offerte biorarie e triorarie rispetto alle offerte monorarie

n cui viene suddivisa la settimana (F1, F2 ed F3); tale dato viene riportato all’interno della bolletta dell’energia elettrica, nella sezione in cui sono incluse tutte le statistiche sui consumi; questo dato consente di valutare l’effettiva convenienza delle offerte biorarie e triorarie rispetto alle offerte monorarie l’ubicazione della fornitura, in particolare per poter identificare l’area climatica che influenza i costi della bolletta del gas

Inseriti tutti i dati richiesti, il comparatore fornirà una panoramica completa delle tariffe luce e gas disponibili in quel preciso momento. L’utente, in pochi minuti, potrà scegliere l’offerta migliore e richiederne l’attivazione tramite una semplice procedura online tramite il sito del fornitore. In questo modo, sarà possibile effettuare una scelta corretta delle tariffe e ottenere un notevole risparmio.

Da notare, inoltre, che nella scelta delle tariffe luce e gas del mercato libero, oltre al costo dell’energia, è opportuno valutare diversi altri fattori:

molte offerte presentano un prezzo dell’energia bloccato per un determinato periodo di tempo (solitamente 1 o 2 anni); scegliendo un’offerta di questo tipo si avrà la certezza di poter sfruttare il prezzo dell’energia della tariffa scelta per un lungo periodo di tempo e senza subire eventuali rincari da parte del mercato energetico

per un determinato periodo di tempo (solitamente 1 o 2 anni); scegliendo un’offerta di questo tipo si avrà la certezza di poter sfruttare il prezzo dell’energia della tariffa scelta per un lungo periodo di tempo e senza subire eventuali rincari da parte del mercato energetico altre offerte presenti sul mercato libero non presentano un prezzo bloccato e fisso ma garantiscono uno s conto fisso rispetto al mercato tutelato (dove i prezzi si aggiornano ogni tre mesi in base ai dati forniti da ARERA); in questo modo, si avrà la certezza di ottenere un risparmio garantito rispetto al mercato tutelato ma non si avrà una protezione contro possibili rincari consistenti del settore energetico nei mesi successivi all’attivazione

(dove i prezzi si aggiornano ogni tre mesi in base ai dati forniti da ARERA); in questo modo, si avrà la certezza di ottenere un risparmio garantito rispetto al mercato tutelato ma non si avrà una protezione contro possibili rincari consistenti del settore energetico nei mesi successivi all’attivazione tra le opzioni a disposizione degli utenti troviamo anche offerte che consentono di sfruttare il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica o del gas naturale a fronte del pagamento di un canone mensile; queste soluzioni garantiscono un risparmio immediato, permettendo di accedere ad un prezzo contenuto dell’energia; tale prezzo però subirà aggiornamenti mensili (in positivo o in negativo); questa tipologia di offerte conviene in modo particolare agli utenti con consumi molto elevati che vanno ad ammortizzare il costo del canone mensile

a fronte del pagamento di un queste soluzioni garantiscono un risparmio immediato, permettendo di accedere ad un prezzo contenuto dell’energia; tale prezzo però subirà aggiornamenti mensili (in positivo o in negativo); questa tipologia di offerte conviene in modo particolare agli utenti con consumi molto elevati che vanno ad ammortizzare il costo del canone mensile nella scelta delle migliori offerte luce e gas è opportuno considerare anche i bonus aggiuntivi forniti dall’utente (buoni sconto con aziende partner, sconti extra per chi sceglie di attivare una fornitura luce ed una gas con la stessa azienda, promozioni speciali del tipo “porta un amico”); tali soluzioni possono fare la differenza nella scelta della tariffa da attivare

Cosa fare dopo aver scelto le offerte più convenienti

Completata la (semplice) procedura necessaria per la scelta delle tariffe luce e gas, sarà possibile passare alla fase di attivazione che risulta essere immediata e alla portata di tutti. Dopo aver scelto le migliori offerte da attivare (è importante sottolineare che solo in questo modo le tariffe garantiranno un reale risparmio), si dovrà procedere con la sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura.

Questo procedimento avviene direttamente dal sito dell’operatore (basta cliccare, dal comparatore, sull’offerta scelta per raggiungerlo). Per l’attivazione online delle offerte del mercato libero non sono richiesti costi iniziali, al netto di un possibile deposito cauzionale richiesto ai clienti che non effettuano la domiciliazione della fornitura su conto corrente

Per il completamento della richiesta di sottoscrizione online bisognerà avere a propria disposizione:

il documento di identità dell’intestatario della fornitura (potrebbe essere necessario “caricare” sul sito una copia digitale di tale documento) ed i relativi dati anagrafici oltre al codice fiscale

dell’intestatario della fornitura (potrebbe essere necessario “caricare” sul sito una copia digitale di tale documento) ed i relativi dati anagrafici oltre al codice fiscale il codice POD, per la fornitura di energia elettrica, e il codice PDR, per il gas naturale; tali codici consentono di identificare in modo univoco le forniture per cui si richiede l’attivazione di una nuova tariffa

L’utente dovrà, inoltre, comunicare al fornitore anche un indirizzo e-mail, per ricevere la documentazione contrattuale, un numero di cellulare, per eventuali contatti telefonici, e le coordinate IBAN, per impostare l’addebito delle bollette sul conto nel caso in cui la tariffa scelta prevedesse tale modalità per il saldo delle fatture periodiche.

Completato anche questo passaggio, non bisognerà fare altro. Il fornitore si occuperà di tutta la procedura di attivazione, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Durante tutta la fase di passaggio, la fornitura energetica non registrerà alcuna interruzione.