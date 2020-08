Prepararsi ora per le bollette autunnali: come risparmiare subito

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La stagione estiva è ancora in corso e si prospettano diverse settimane di caldo intenso. In futuro, inevitabilmente, arriveranno anche i mesi autunnali, con i primi freddi, e cambierà la tipologia di consumi e le bollette delle famiglie italiane.

Bollette invernali: come risparmiare

Come da tradizione, infatti, già dall’autunno aumenteranno i consumi di gas naturale, che per chi ha un riscaldamento a gas incidono in misura notevole sul bilancio famigliare. Nello stesso tempo, i consumi di energia elettrica inizieranno a ridursi, per l’utilizzo inferiore del condizionatore a cui si deve il picco estivo, per poi tornare ad aumentare durante i mesi invernali.

In questo contesto, è opportuno iniziare a valutare con attenzione quelli che sono i margini di risparmio sulle bollette di luce e gas per i prossimi mesi. Il settore energetico italiano ha vissuto una prima parte di 2020 davvero molto particolare.

Effetto lockdown

Illockdown infatti, ha influito in misura determinante sull’andamento dei consumi e dei prezzi dell’energia all’ingrosso ed al dettaglio. Già dal mese di aprile, infatti, si è registrato un drastico calo dei prezzi di luce e gas che è stato in parte confermato dall’aggiornamento di luglio comunicato da ARERA per i clienti in tutela.

In questo momento, quindi, i prezzi di luce e gas sono decisamente contenuti. Attivando nuove tariffe durante l’estate sarà, quindi, possibile ottenere un risparmio netto sui costi delle proprie forniture sia nel breve che nel lungo periodo.

Si tratta di un momento molto particolare per il mercato energetico e gli utenti hanno la possibilità di sfruttare la riduzione dei prezzi per ottenere un risparmio, significativo, sulle bollette autunnali.

Dare un taglio ai costi per le forniture luce e gas è, quindi, possibile. In queste settimane d’estate si può scegliere con tutta calma le tariffe da attivare per ridurre i costi delle bollette sia nel breve che nel lungo periodo. Per ottenere il massimo risparmio, in ogni caso, bisognerà puntare sulle migliori tariffe luce e gas del mercato libero che, adeguandosi all’andamento del mercato tutelato, permettono di ottenere una netta riduzione dei costi sulle forniture.

Le migliori tariffe luce e gas per risparmiare sulle bollette autunnali

Il risparmio sulle bollette di luce e gas è possibile ma richiede una scelta precisa e consapevole delle tariffe luce e gas da attivare. Il mercato libero, a differenza del mercato tutelato dove i prezzi sono decisi da ARERA (che dovrebbe annunciare un nuovo incremento tariffario il prossimo settembre), garantisce notevoli possibilità di risparmio ma obbliga l’utente a valutare con attenzione le tariffe energetiche da attivare.

Scegliendo una tariffa poco vantaggiosa, infatti, si correrà il rischio di registrare un incremento dell’importo delle bollette anche a parità di consumi.

Per questo motivo, per poter risparmiare sulle bollette autunnali diventa prioritario sfruttare tutti gli strumenti a propria disposizione per andare a massimizzare il risparmio, evitando errori in fase di scelta delle tariffe energetiche.

Per individuare con precisione le migliori tariffe luce e gas del momento, ottenendo quindi un risparmio già sulle bollette autunnali, è sufficiente affidarsi ad uno strumento di comparazione come il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche su smartphone Android e iOS con l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente.

Il comparatore

Sfruttando il comparatore, infatti, è possibile individuare le migliori tariffe in relazione a quelle che sono le proprie reali esigenze. Per ottenere il massimo dalla comparazione basterà inserire una stima dei propri consumi di energia elettrica e gas naturale in un anno. Il sistema effettuerà i relativi calcoli andando ad individuare le soluzioni tariffarie più vantaggiose tra le varie proposte disponibili sul mercato libero.

Dal comparatore è possibile stimare il dato relativo al consumo annuo di luce e gas. In alternativa, per ottenere un dato più preciso, è possibile verificare il dato relativo ai consumi della propria fornitura direttamente da una precedente bolletta dell’energia elettrica o del gas naturale. Inserendo tale dato all’interno del comparatore, l’utente potrà avere un’idea precisa in merito ai costi ed al risparmio ottenibile attivando le migliori offerte del momento.

Il mercato energetico propone svariate opzioni tra cui scegliere. In questo momento, considerando i costi particolarmente contenuti dell’energia elettrica e del gas naturale, potrebbe risultare vantaggioso attivare una tariffa a prezzo bloccato.

Le soluzioni del mercato libero

Il mercato libero propone svariate soluzioni di questo tipo con gli utenti che possono scegliere tra tariffe a prezzo bloccato per uno o due anni (esistono anche soluzioni intermedie o con prezzo bloccato per più di due anni ma si tratta di casi rari).

Optando per una tariffa di questo tipo, l’utente avrà la certezza di poter sfruttare un prezzo basso dell’energia elettrica e del gas naturale per un lungo periodo di tempo.

Queste soluzioni, infatti, non permettono ai fornitori di modificare le condizioni tariffarie sino alla fine del periodo di prezzo bloccato. In questo modo, attivando un’offerta a prezzo basso e bloccato ad agosto 2020 sarà possibile sfruttare tale prezzo per un periodo di tempo molto lungo. Scegliendo un’offerta a prezzo bloccato per un anno, ad esempio, le condizioni contrattuali saranno bloccate sino all’agosto del 2021.

La particolare condizione del mercato energetico italiano in questi mesi estivi garantisce un risparmio, immediato, sulle bollette agli utenti. Per ridurre al minimo i costi in autunno sarà necessario attivare una tariffa a prezzo bloccato, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, scegliendo tra le tante opzioni disponibili attualmente sul mercato libero. L’attivazione di una tariffa energetica è molto semplice e può essere fatta anche quando si è in vacanza, direttamente online.

Come attivare una tariffa luce e/o gas e risparmiare in autunno

Dopo aver individuato a migliore tariffe da attivare, sfruttando i vantaggi della comparazione online, basterà seguire la procedura di sottoscrizione online dal sito del fornitore. Tale procedura richiede pochi minuti per essere completata. Terminati tutti i passaggi, l’utente non dovrà fare altro che attendere che i fornitore si occupi dell’attivazione della fornitura, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico. In poche settimane ci sarà il cambio effettivo di fornitore e le bollette inizieranno ad essere “più leggere”.

Per completare l’attivazione online di una tariffa energetica basterà avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura

ed un di dell’intestatario della fornitura un numero di cellulare ed un indirizzo e- mail per ricevere le comunicazioni dal fornitore

di ed un e- per ricevere le comunicazioni dal fornitore il codice POD , per l’energia elettrica, ed il codice PDR , per il gas naturale per permettere al fornitore di identificare la fornitura energetica; tali codici sono disponibili su di una qualsiasi bolletta precedente

, per l’energia elettrica, ed il codice , per il gas naturale per permettere al fornitore di identificare la fornitura energetica; tali codici sono disponibili su di una qualsiasi bolletta precedente le coordinate IBAN per l’addebito automatico delle fatture sul conto corrente nel caso si decidesse di optare per questa soluzione di pagamento

Completati tutti i passaggi, la richiesta di sottoscrizione online sarà inviata. A questo punto, l’utente non dovrà fare altro che attendere le comunicazioni da parte del fornitore. È importante ricordare, infatti, che l’attivazione di una nuova tariffa energetica del mercato libero non comporta la sostituzione del contatore. Per tutta la procedura, inoltre, è garantita la continuità della fornitura. L’erogazione dell’energia non sarà interrotta in alcun momento durante tutta la fase di passaggio.