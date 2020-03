Liguria, al via i sostegni alle famiglie con figli per l’emergenza Covid-19

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La misura è stata attivata dalla Regione Liguria per fornire un primo sostegno economico alle famiglie con figli di età inferiore a 15 anni, impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori residente in Liguria, impossibilitati ad accudire direttamente i figli nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

Entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali) devono essere impegnati in attività lavorativa (o in percorsi di politiche attive del lavoro come stage, work experience e simili, escludendo la semplice iscrizione ai centri per l’impiego e l’iscrizione a corsi di formazione sospesi per l’emergenza) e il nucleo deve essere in possesso di un ISEE non superiore a € 50.000,00.

I figli al momento della domanda devono avere un’età inferiore ai 15 anni (la domanda può essere presentata fino al giorno precedente il compimento del quindicesimo anno) e frequentare la scuola o un servizio educativo per l’infanzia.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria totale è pari a euro 748.500,00.

Il contributo è assegnato ed erogato alla famiglia fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

€ 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 20.000,00 (compresi);

€ 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 50.000,00 (compresi).

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande potranno pervenire dal 16 marzo al 16 aprile 2020.