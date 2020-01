A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, come recentemente stabilito dal decreto Milleproroghe, si registrerà l’addio definitivo al regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica ed il gas naturale.

Nel corso dei prossimi anni, come conferma un recente studio di SosTariffe.it, sarà possibile ridurre notevolmente la bolletta dell’energia elettrica mentre la spesa per il gas naturale dovrebbe registrare una leggera crescita.

Mercato Libero: quanto si risparmia

L’osservatorio di SosTariffe.it è stato realizzato nel corso del mese di dicembre 2019 con il supporto del comparatore di offerte luce e gas, uno strumento che permette agli utenti di confrontare le varie tariffe energetiche presenti sul mercato libero al fine di individuare le soluzioni più convenienti da attivare, direttamente online, per ridurre al minimo le bollette.

L’indagine eseguita da SosTariffe.it ha preso in esame i dati attuali per verificare il risparmio massimo ottenuto nel 2019 da chi ha scelto il mercato libero abbandonando il regime di Maggior Tutela. Lo studio ha poi effettuato una stima delle possibili evoluzioni tariffarie nel corso del 2020 e del 2021, gli ultimi due anni in cui conviveranno il regime tutelato ed il regime di libera concorrenza.

Per quantificare la spesa e il risparmio garantito dal mercato libero è stato definito un profilo di “famiglia tipo” che prevede, per l’elettricità, un consumo annuo di 2700 kWh, impiegati per il 50% nella fascia F1 e per il restante 50% nelle fasce F2 ed F3. Per quanto riguarda il gas naturale, invece, viene stimato un consumo annuo di 1400 metri cubi.

Energia elettrica: nel 2021 risparmi sino a 154 Euro

I dati raccolti da SosTariffe.it tengono conto delle variazioni medie rilevate dal 2017 per i profili di consumo considerati. La “famiglia tipo” che è passata nel 2019 al mercato libero ha ottenuto un risparmio di 85 Euro andando così a ridurre del 14% le spese per la bolletta della luce.

Nel corso del 2020, invece, scegliere un fornitore di energia elettrica del mercato libero risulterà ancora più conveniente. Quest’anno, infatti, sarà possibile ridurre la bolletta della luce, secondo le prime stime, di circa 112 Euro con un risparmio del 18% per le spese relative alla fornitura di elettricità.

Le proiezioni per il 2021, infine, mettono in evidenza la possibilità di dare un taglio alla bolletta di circa 154 Euro all’anno ottenendo, quindi, un risparmio stimato del 23% per chi sceglie il mercato di libera concorrenza in anticipo rispetto alla fine del regime di Maggior Tutela.

Gas naturale: nei prossimi anni si spenderà di più

L’Osservatorio di SosTariffe.it, per quanto riguarda il gas naturale, ha evidenziato una situazione abbastanza differente rispetto a quanto registrato per l’elettricità. Nel corso del 2019, infatti, la “famiglia tipo” che ha effettuato il passaggio al mercato libero ha ottenuto un risparmio di 15 Euro, pari a circa l’1% della spesa complessiva per la materia prima.

I dati relativi al 2020, prevedono un risparmio ancora più contenuto (circa 7 Euro in media con una riduzione dell’1% della spesa). Le stime per il 2021, infine, prevedono un possibile incremento della bolletta del gas (pari ad appena 2 Euro su base annua) con un saldo negativo per quanto riguarda il risparmio.

Risparmio congiunto: le spese per le bollette in calo nei prossimi anni

Per avere un quadro più completo delle possibilità di risparmio garantite agli utenti è stato, inoltre, calcolato un risparmio congiunto. Passare al mercato libero con entrambe le forniture ha garantito, nel 2019, un risparmio complessivo di 100 Euro, pari al 6%. Nel 2020 sarà, invece, possibile risparmiare sino a 119 Euro (circa il 7%) mentre nel 2021 il risparmio crescerà sino ad un massimo di 152 Euro (circa il 9%).

Come risparmiare e ridurre al minimo le bollette

Per massimizzare il risparmio sulle forniture di luce e gas è necessario individuare le migliori tariffe disponibili sul mercato libero. Lo strumento della comparazione online delle offerte rappresenta una delle risorse più importanti per gli utenti che hanno la possibilità di accedere ad una panoramica completa di tutte le tariffe energetiche e, quindi, di poter scegliere con precisione la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Allo stato attuale, l’Osservatorio di SosTariffe.it rileva che le offerte più vantaggiose per quanto riguarda l’energia elettrica sono le soluzioni tariffarie a prezzo bloccato, per 12 o 24 mesi. Queste tariffe consentono di bloccare per un lungo periodo il costo dell’energia garantendo la possibilità all’utente di proteggersi contro possibili rincari del mercato energetico in futuro.

Per il gas naturale, invece, le opzioni tariffarie più vantaggiose del momento sono le offerte non indicizzate ARERA, ovvero le tariffe del mercato libero che stabiliscono il prezzo della materia prima sulla base di un indice terzo, solitamente coincidente con quello di uno dei principali mercati all’ingrosso del gas a livello internazionale.

Queste soluzioni, attualmente, sono le più vantaggiose per quanto riguarda la riduzione dei costi in quanto permettono di accedere ad un prezzo del gas particolarmente contenuto. Bisogna sottolineare che le offerte non indicizzate sono però maggiormente soggette all’andamento dei mercati internazionali e, quindi, potrebbero comportare una futura variazione (positiva o negativa) della spesa per l’utente.

In generale, per poter risparmiare è fondamentale scegliere con cura le offerte luce e gas da attivare al fine di essere certi di aver sottoscritto delle tariffe in linea con quelle che sono le proprie esigenze ed i propri consumi energetici. Con una corretta scelta della tariffa, quini, sarà possibile massimizzare il risparmio in bolletta e puntare sul mercato libero diventerà ancora più conveniente.