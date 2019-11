Luce e gas, mercato libero verso il rinvio: rischio aumenti in bolletta

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Stando all’attuale quadro normativo, il mercato tutelato di luce e gas dovrebbe terminare nel corso del mese di giugno del prossimo anno. A partire dal luglio 2020, infatti, le famiglie italiane potranno contare, esclusivamente, sulle offerte luce e gas del mercato libero che, già oggi, garantiscono un notevole risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato che vengono stabilite da ARERA, l’Autorità per l’energia, con aggiornamenti trimestrali dei prezzi in base all’andamento del mercato all’ingrosso.

All’orizzonte c’è però un nuovo possibile rinvio della fine del mercato tutelato, la cui fine è già stata posticipata prima dal decreto Concorrenza e poi dal decreto Milleproroghe. Il passaggio completo dal mercato tutelato al mercato libero potrebbe non avvenire il prossimo 1° luglio 2020. Il Governo, infatti, potrebbe optare per un nuovo rinvio con l’obiettivo di semplificare, ulteriormente, il delicato passaggio.

La conferma arriva direttamente da Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, che, nel corso di una recente audizione alla commissione Industria del Senato ha chiarito quali saranno le prossime mosse dell’Esecutivo sul mercato luce e gas in Italia con particolare riferimento alla situazione del mercato tutelato, sempre più vicino alla fine.

Patuanelli ha specificato che il superamento del regime tariffario di maggior tutela dovrà essere accompagnato da unamaggiore consapevolezza dei clientieda un ulterioreincremento del numero di venditori presenti sul mercato libero. Secondo il titolare del Mise, allo stato attuale non è possibile pensare ad un’uscita dal mercato tutelato immediata e completa nel corso del 2020.

A differenza di quanto fatto dai suoi predecessori, l’attuale Ministro dello Sviluppo Economico, stando alle nuove dichiarazioni, non intende solo posticipare la data di fine del mercato tutelato. L’operato del Governo, per i prossimi mesi, sarà più articolato con l’obiettivo di dare vita ad un percorso che porterà “con scadenze frazionate a uscire dal mercato della maggior tutela”.

Al momento, è bene sottolineare, Patuanelli non ha chiarito quali saranno le caratteristiche di questo “percorso” e cosa comporterà per le famiglie italiane un nuovo posticipo della fine del mercato tutelato per l’energia elettrica e per il gas naturale. Di certo, già nel corso delle prossime settimane, dovrebbero iniziare ad arrivare le prime informazioni dettagliate in merito a quelle che saranno le mosse del Governo sulla questione.

Rischio aumenti in bolletta con lo spostamento della fine del mercato tutelato?

Nel frattempo, il nuovo possibile rinvio della fine del mercato tutelato potrebbe comportare un ulteriore incremento dei costi di luce e gas nel corso dei prossimi mesi. Il mercato energetico italiano è molto reattivo in merito alla situazione, quanto mai delicata, relativa alla fine del mercato tutelato e un’ulteriore proroga del regime di Maggior Tutela potrebbe tradursi in una nuova stangata, soprattutto per le famiglie anche nel mercato tutelato.

Con il mercato libero è già possibile risparmiare e tagliare le bollette di luce e gas

Uno degli elementi alla base della volontà di posticipare la fine del mercato tutelato, come confermato dal ministro dello sviluppo economico, è la “scarsa consapevolezza” dei clienti che, molto spesso, non sono consapevoli dei vantaggi garanti, già oggi, dal mercato libero dell’energia.

Chi sceglie le migliori offerte luce e gas del mercato libero, infatti, può ottenere considerevoli risparmi per le bollette energetiche con un netto taglio dei costi annuali e con la possibilità di poter contare su diversi bonus aggiuntivi che potrebbero garantire notevoli vantaggi extra per i clienti.

Per avere un’idea chiara dei vantaggi garantiti dalle offerte luce e gas del mercato libero è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it che permette di calcolare il proprio profilo di consumo energetico e, quindi, di individuare quali sono le migliori tariffe da attivare per dare un taglio alla bolletta.

Passare dal mercato tutelato al mercato libero è una vera e propria occasione di risparmio. Per calcolare, con precisione, i vantaggi garantiti dalle offerte del mercato libero, ipotizziamo un “cliente tipo” caratterizzato dal seguente profilo di consumo:

consumo annuo di 4300 kWh di energia elettrica

consumo annuo di 1450 m³ di gas naturale

Questo profilo rispecchia i consumi di luce e gas di un nucleo familiare composto da 3 persone che vive in un appartamento di circa 100 metri quadrati e che utilizza l’elettricità per tutti i principali elettrodomestici (frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, forno e condizionatore) e il gas naturale anche per il riscaldamento domestico oltre che per l’acqua calda e la cottura.

Scegliendo le migliori offerte luce e gas del mercato libero (tra le tante opzioni disponibili a fine novembre 2019) è possibile ottenere un risparmio annuale rispetto ai prezzi del mercato tutelato (che saranno aggiornati solo a gennaio 2020) pari a circa 250 Euro. Questo risparmio è ottenibile anche grazie alle offerte del Black Friday. Il mercato libero è, infatti, un mercato di libera concorrenza e i fornitori propongono costantemente tariffe speciali e promozioni particolarmente vantaggiose per attivare nuovi clienti.

