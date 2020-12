Li Junhua, Ambasciatore cinese in Italia, nel corso della Conferenza dal titolo "Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore" organizzata da ZTE Italia il 10 dicembre a Roma: "5G non può essere politicizzato, non ci sono prove dell’insicurezza né backdoor. Occorre creare un ecosistema per far scegliere in libertà società e cittadini”.