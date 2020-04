Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Le presentazioni di LG probabilmente non hanno l’eco dei concorrenti più blasonati ma la casa produttrice sud coreana si è contraddistinta spesso per l’ottimo lavoro fatto su diversi modelli di smartphone lanciati in questi anni. Questa settimana la società torna con un nuovo dispositivo, per molti una sorta di fratello mid range del G7 ThinQ: stiamo parlando dell’LG Style3.

Le informazioni su questo prodotto sono state già pubblicate sui portali ufficiali dell’azienda in Asia, mentre non vi è ancora traccia nei siti occidentali. Lo vedremo presto anche nei nostri negozi o in offerta con gli operatori, magari con delle tariffe tutto compreso con smartphone incluso? È ancora presto per dirlo, ma cerchiamo di scoprire com’è questo telefono e quali potrebbero essere i suoi punti di forza.

LG Style3: schermo e design

Il display copre quasi tutta la parte frontale, grazie alle cornici ridotte al minimo e ad un piccolo notch nella parte superiore. Non è certo il design più originale e per alcuni è addirittura un po’ “superato” rispetto alle ultime releases: tuttavia ha delle linee interessanti e piacevoli. Lo schermo è un ottimo OLED FullVision con risoluzione Quad HD+ (3120 x 1440 pixel) e diagonale da ben 6,1 pollici, decisamente un punto di forza per un dispositivo che dovrebbe far parte della fascia media.

Connettività e reti

Per quanto riguarda la connettività, il telefono supporta le reti LTE, il Wifi, Bluetooth, VoLTE, GPS/A-GPS e ingresso USB (Type-C).

LG Style3: fotocamere

La fotocamera principale è formata da due sensori, uno da 48 Megapixel (ƒ/1.8) e uno da 5 Megapixel (ƒ/2.2) in grado di catturare ottimi scatti, anche in grandangolare. Il modulo frontale, invece, è da 8 Megapixel (ƒ/1.9).

Memoria interna, RAM e processore

La memoria interna dell’LG Style3 è da 64 GB, espandibile fino ad ulteriori 512 GB con l’utilizzo di microSD. Il processore è un octa-core Qualcomm Snapdragon 845: non un nuovo chispet di fascia media, quindi, ma un top di “vecchia generazione” che, stando alle informazioni dell’azienda “rende i giochi e i video nitidi e fluidi”. Questa è un’altra caratteristica che accomuna il dispositivo al top di gamma LG del 2018. La RAM, invece, ammonta a 4 GB.

Batteria

La batteria del telefono è da 3500 mAh, con buone prestazioni grazie all’ottimizzazione software. La società, però, non ci svela ancora nulla sugli effettivi consumi in utilizzo del dispositivo.

Altre caratteristiche

Tra le altre specifiche degne di nota di questo smartphone dobbiamo citare:

un pulsante “AI” fisico posto lateralmente, per richiamare la funzione di ricerca vocale con Google Assistant;

il sensore di impronte digitali posto sulla parte posteriore;

certificazione IP68: il telefono, quindi, è impermeabile e antipolvere. È, inoltre, resistente agli urti e alle cadute;

sistema operativo Android nell’ultima versione 10;

sistema di pagamento integrato per gli acquisti dei ticket sui mezzi di trasporto (servizio presente in alcuni mercati asiatici).

Speaker esterno.

Lancio e prezzo

E veniamo ora al prezzo: secondo le informazioni diffuse al momento dell’annuncio ufficiale, il dispositivo verrà commercializzato sul mercato giapponese ad un costo di 38 mila yen, poco più di 320 euro al cambio attuale. L’arrivo nei negozi nipponici e sugli e-commerce del Paese è previsto per il mese di giugno, emergenza Covid-19 permettendo, in due differenti colorazioni: Aurora White (bianco) e Black Mirror (nero).

Per ora l’azienda sud coreana non ha fatto sapere se e quando lo smartphone arriverà in Occidente: è vero che su questa fascia la lotta è particolarmente agguerrita, tenendo conto dei tantissimi brand asiatici, soprattutto made in China, ma le caratteristiche e un prezzo simile anche in Europa potrebbero lasciare qualche margine di profitto al gruppo. Vedremo se LG ci svelerà qualcosa in merito entro il mese prossimo.