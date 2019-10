L’etica ai tempi dell’IoT. Design, realizzazione e implementazione

Sebbene la sicurezza delle informazioni delle singole persone sia chiaramente qualcosa che dovrebbe essere promossa negli sviluppi dell’IoT, è necessario adottare pratiche etiche durante tutto il processo di creazione di dispositivi e sistemi IoT.

Design

Al fine di realizzare dispositivi e sistemi IoT affidabili, considerati utili da una vasta gamma di persone e che siano invitanti e accessibili all’uso; è probabilmente una buona idea abbracciare pratiche di progettazione partecipative, co-o inclusive. In generale, si tratta di pratiche di progettazione che consentono agli utenti di commentare e formulare suggerimenti sulla progettazione delle tecnologie durante lo sviluppo.

Più diversificata è la serie di persone coinvolte nella progettazione, più è probabile che una tecnologia IoT sia universalmente accettata, affidabile e utile. Progettare eticamente per una vasta gamma di persone può essere difficile, in particolare quando un tecnologia ha più utenti con una comprensione potenzialmente molto diversa di ciò che la tecnologia dovrebbe fare.

A ogni modo, questo è un principio generale del design tecnologico, attualmente meglio illustrato nel documento IEEE Ethically Aligned Design.

La progettazione di dispositivi e sistemi IoT all’interno dei quali ci si aspetta che la tecnologia mostri un livello di “intelligenza” o sia semi-autonoma o autonoma, può anche implicare la capacità di tali dispositivi di prendere decisioni etiche.

In particolare, per avere un’idea di quanto sia difficile farlo in pratica, si prenda in considerazione i dibattiti su come i veicoli a guida autonoma potrebbero affrontare eticamente gli scenari di incidenti inevitabili,.

Realizzazione

Le scelte di costruzione per i dispositivi IoT possono spesso essere modellate dal costo delle parti, nonché dall’esperienza e dal set di competenze degli sviluppatori; tuttavia, recenti rapporti hanno anche evidenziato la necessità di considerare le ramificazioni etiche delle nuove tecnologie in termini di ambiente, dalla scarsità di alcuni elementi chimici essenziali, ai metodi con cui i minerali vengono estratti fisicamente, spesso in situazioni in cui i lavoratori umani potrebbero trovarsi in pericolo.

Il benessere dei lavoratori coinvolti nella costruzione di tecnologie può anche sollevare questioni etiche, sia in relazione a problemi di salute e sia in relazione a condizioni di lavoro o livelli di retribuzione.

Nel pensare all’etica della costruzione di dispositivi e sistemi IoT, quindi, è importante valutare i loro benefici rispetto ai costi di produzione (come ampiamente definiti qui), longevità e riciclabilità. Le idee sull’etica della costruzione sono discusse in relazione all’IoT in casa più avanti nel modulo.

Implementazione

È nell’ambito dell’implementazione che la privacy, la sicurezza e l’uso dei dati, in particolare i dati sulle persone, e in generale l’etica diventano importanti. Preoccupazioni sulla privacy emergono in relazione ai dati personali raccolti tramite i social network, evidenziando come persone diverse potrebbero valutare la funzionalità rispetto a quello che potrebbe essere visto come il costo della sorveglianza a supporto di tale funzionalità.

Chiaramente, per funzionare in modo efficace, le tecnologie IoT devono raccogliere dati e alcuni di essi riguarderanno persone, loro gusti, azioni, movimenti ecc. Le persone dovrebbero sapere quali dati vengono raccolti e le finalità.

I dati dovrebbero essere resi anonimi, ove possibile, e dovrebbe esserci un modo per garantire che i dati raccolti non vengano impiegati per finalità diverse da quelle per cui sono stati collezionati, senza che le persone ne siano consapevoli.

Una volta implementato un dispositivo o sistema IoT, è importante anche il monitoraggio, in particolare laddove il dispositivo o il sistema prenda decisioni che incidono direttamente sulle persone o sull’ambiente.

Facendo riferimento alle idee di progettazione e costruzione, ci sono sempre più richieste di tecnologie “trasparenti”, in modo tale che il loro funzionamento possa essere compreso e spiegato, o il dispositivo / sistema stesso possa essere interrogato quando ci sono domande sul perché ha funzionato in un modo particolare.