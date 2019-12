TIM è il primo operatore in Italia ad avere introdotto la eSIM per smartphone e tablet che consente di attivare e gestire la linea mobile senza alcun supporto fisico. Con pochi clic è possibile passare da un’offerta a un’altra ed associare lo stesso numero su più dispositivi.

L’eSIM (Embedded SIM) per smartphone e tablet debutta in Italia. TIM, tra i primi operatori in Europa, l’ha introdotta sui device compatibili, come il nuovo Motorola Razr. La nuova eSIM è acquistabile allo stesso prezzo della SIM fisica e semplifica ulteriormente la user experience.

Quali i vantaggi in particolare?

La eSIM per smartphone e tablet che consente di attivare e gestire la linea mobile senza alcun supporto fisico.

L’eSim non deve essere inserita nello smartphone, come siamo abituati a fare oggi, ma si attiva con una connessione Wi-Fi per far leggere al dispositivo un QR Code, che scarica nel cellulare i parametri necessari a collegarsi alla rete 3G, 4G e 5G.

Graficamente potrebbe essere rappresentata da un “puntino”: è un chip.



L’eSim è concepita per essere integrata nei dispositivi, per i quali non si intendono solo smartphone, tablet e orologi intelligenti, ma anche gli oggetti connessi grazie all’Internet delle cose (lavatrice, frigorifero, drone, GoPro, ecc…). È possibile richiedere la sostituzione della SIM con una nuova eSIM presso i punti vendita.

I vantaggi della eSIM

Avere una SIM virtuale non vuol dire soltanto non correre più il rischio di perderla: si vedono così del tutto abbattuti i costi per la creazione e la distribuzione della SIM. Inoltre la portabilità diventerà molto più semplice, visto che non sarà più necessario sostituire la SIM ma basterà gestire da remoto la eSIM. Infatti con pochi clic sarà possibile passare da un’offerta a un’altra ed associare lo stesso numero su più dispositivi.

La eSim apre un nuovo mercato per le Telco, perché grazie all’Internet delle cose i consumatori con il passare degli anni “inseriranno” la sim virtuale negli elettrodomestici e oggetti smart: lavatrici, frigo, droni, videocamere, smartwatch, ecc… tutti dispositivi per i quali i clienti chiederanno agli operatori telefonici piani tariffari ad hoc. Dunque un nuovo mercato con nuove conversazioni al call center.

“Pronto?”

“Che tariffe internet offrite per la lavatrice?”