Il primo gennaio 2019 è partita ufficialmente la fusione tra Lepida SpA e CUP 2000 ScpA, da cui sarebbe sorta Lepida ScpA. È stato un primo anno di integrazione importante, che Gianluca Mazzini, Direttore generale di Lepida, ha raccontato con un lungo articolo pubblicato dalla società in house della Regione Emilia Romagna.

“Partiamo dalle Direzioni. Lepida ha 8 Direzioni e 2 Aggregati. Per ognuno di questi è stata costruita una binata di direttori, esperimento di Lepida, in modo da mettere a fattor comune esperienze precedenti differenti, ma anche di condividere la responsabilità delle decisioni”, ha ricordato Mazzini.

“Le binate hanno funzionato bene, con risultati importanti negli obiettivi prefissati, già misurati nel primo CDA dell’anno con i seguenti risultati: 9 al 100%, 2 al 99% e a seguire 98%, 96%, 93%, 91%, 86%, 84% e 80%. “Il personale – ha continuato il Direttore – costituito da circa 600 unità, ha visto fissati obiettivi per tutti e le valutazioni effettuate nel mese di gennaio 2020 hanno portato 355 dipendenti a maturare incentivi contro i 131, che erano stati incentivati a gennaio 2019 sulla base del lavorato nelle società pre fusione”.

Lepida in dati

Nel 2019 vi sono stati 149 incontri al vertice e sono state identificate 15 strategie innovative, mentre i servizi sono stati verificati 51 volte nella loro affidabilità e alcune filiere sono state riviste con un contenimento della spesa del 20%, ha precisato Mazzini: “sono state create 260 occasioni di confronto organizzativo per armonizzare la fusione ed effettuati 58 eventi di comunicazione, grande attenzione è stata posta alla trasparenza con oltre 92 pubblicazioni”.

“Il bilancio 2019 è in corso di redazione e le stime preventive lo attestano a 59 milioni di euro, da verificare nelle prossime settimane. Sotto il profilo degli acquisti – ha affermato Mazzini – sono state effettuate 13 procedure di richiesta di offerta per un una cifra equivalente di 12 milioni di euro, con uno sconto medio del 39.8%, mentre le procedure di preventivo sono state 143, per una cifra equivalente di 1.2 milioni di euro, con uno sconto medio del 17%”.

Durante l'anno passato, sono state assunte 35 persone a tempo indeterminato e 13 persone a tempo determinato in Lepida ScpA, mentre avevano terminato il loro rapporto con Lepida per dimissioni, scadenza contrattuale di tempo determinato, pensionamento o altro, 29 persone.

Nel 2019, infine, è stato modificato lo statuto per renderlo ancora più coerente con il modello di controllo analogo che Regione Emilia Romagna ha messo a punto assieme agli altri enti pubblici soci e che ha visto un altissimo tasso di adozione.