Lepida promuove la mobilità come servizio in Emilia Romagna

Realizzato “un nodo unico (gateway) in grado di raccogliere e uniformare tutti i dati dei mezzi pubblici”. Al lavoro su un nuovo "Travel Planner regionale” per la mobilità ottimizzata e applicazioni dedicate.

Definire e realizzare iniziative in grado di abilitare nuovi servizi nel campo della mobilità e dei trasporti, caratterizzati da grande potenzialità e impatto sulla quotidiana qualità della vita dei cittadini, ecco in cosa consiste il lavoro di Lepida e Regione Emilia Romagna per trasformare il concetto di mobilità sul territorio a vantaggio della mobilità come servizio pubblico, la Mobility-as-a-Service (o MaaS).

Per quanto riguarda i trasporti, Lepida ha fatto sapere di aver realizzato “un nodo unico (gateway) in grado di raccogliere e uniformare tutti i dati dei mezzi pubblici”, anche quelli in tempo reale, che operano nella regione rendendoli disponibili per una pluralità di servizi a favore dei cittadini.

Il nodo regionale è già in esercizio e fornisce, sulla base di specifiche standard, i dati dei mezzi su gomma delle aziende di trasporto pubblico locale e quelli su ferro, ovvero autobus e treni.

In termini di mobilità, la società in house è impegnata, insieme a Regione e ad alcuni Comuni capoluogo, nella “realizzazione di un sistema regionale di interscambio dati dei contrassegni per favorire la mobilità dei disabili nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) della regione”.

La Regione ha affidato a Lepida anche l’installazione, la messa in produzione e la gestione del nodo regionale del sistema, realizzato dal Comune di Bologna, e sono in corso di completamento le prime verifiche di integrazione e funzionamento del sistema con i Comuni di Bologna, di Parma e di Forlì.

I risultati ottenuti consentono di realizzare un “Travel Planner regionale” e sono stati oggetto di un hackathon (mobilit-ER), organizzato a Bologna in occasione dell’evento Research to Business 2019, dove, per la prima volta, la Regione ha messo a disposizione il proprio dataset relativo al posizionamento dei mezzi del trasporto pubblico regionale per sviluppare applicazioni su previsioni di percorsi di mobilità ottimizzata.

Lepida, infine, sta supportando la Regione anche nello sviluppo di un portale regionale di rilascio permessi e accesso dei mezzi adibiti al trasporto merci in ZTL.