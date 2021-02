Arriva la ISO 45001:2018 (norma standard internazionale dedicata alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro). Si completa così un set di norme e di relativi certificati di assoluta rilevanza per un’azienda in house con oltre 600 dipendenti come Lepida.

Dal 15 dicembre 2020 le certificazioni di Lepida hanno raggiunto il numero di 5, grazie all’ottenimento della ISO 45001:2018 (norma standard internazionale dedicata alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

Nuova certificazione che, assieme alla ISO 9001 (norma standard sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati), la ISO/IEC 27001 (norma standard per la sicurezza delle informazioni), la ISO/IEC 27017 (Standard sui controlli di sicurezza per Servizi Cloud) e la ISO/IEC 27018 (Standard sulla protezione dei dati personali nei Sistemi Cloud pubblici) confermate anch’esse nel corso dell’anno, completa un set di norme, e di relativi certificati, di assoluto prestigio per un’azienda in house con oltre 600 dipendenti come Lepida.

Il sistema di gestione integrato aziendale, così ottenuto e ampliato, permette di acquisire una maggiore consapevolezza in materia di tutela della salute, e di incrementare al tempo stesso il livello di sicurezza dei lavoratori nelle sedi aziendali (uffici e operative), attraverso una riduzione del rischio di incidenti/infortuni dovuta alla messa in campo di attività di monitoraggio e controllo specifici in materia di SSL, audit interni per rilevare eventuali anomalie o non conformità (normative o procedurali) e con la redazione di procedure volte a ottenere un miglioramento continuo nella gestione del servizio di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro, come richiesto dalla norma ISO stessa.

Quello della certificazione alla norma ISO 45001:2018 è stato un percorso non scontato e impegnativo in quanto aggravato dall’essere avvenuto durante un’emergenza sanitaria mondiale, dovuta alla pandemia causata dall’ormai famoso virus SARS-CoV-2, che ha coinvolto tutte le figure del personale avente ruoli nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza, ma anche i vari direttori di divisione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Una sfida che ha visto compatta tutta l’azienda, oltre che nel mantenere basso il rischio di contagio negli ambienti di lavoro, nel perseguire questo importante obiettivo.

Questo traguardo, inoltre, permetterà a Lepida di ottenere sgravi e riduzioni sui premi assicurativi INAIL, con vantaggi tangibili in termini di risparmi economici, in quanto tali premi rappresentano un costo per le aziende da sostenere a causa dei rischi insiti nell’attività lavorativa.