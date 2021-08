La disponibilità del documento sarà graduale, perché dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute è iniziato il processo di indicizzazione, cioè il trasferimento dei DGC, che in modo progressivo si estenderà via via a tutti gli assistiti dell’Emilia-Romagna.

Le certificazioni verdi in Italia

Ad oggi, in tutto il Paese sono state scaricate 49 milioni di certificazioni verdi COVID-19 (Digital Green Certificate – DGC).

Un dato reso noto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prima di intervenire alla festa nazionale di Articolo Uno a Borgo Panigale di Bologna, secondo quanto riportato dall’AGI, giudicato un ottimo risultato in termini di contrasto all’emergenza sanitaria e anche di livello di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in questo caso del settore sanitario-ospedaliero.

Il Governo punta molto sul Green pass, ritenendolo “uno strumento molto importante che può aiutarci a rendere più sicuri i luoghi in cui esso è applicato e che ci aiuterà sicuramente a limitare le restrizioni”, ha spiegato Speranza in aula.

La Regione ER punta sul Fascicolo sanitario elettronico

La Regione Emilia Romagna ha da sempre creduto nel DGC e in particolare nel Fascicolo sanitario elettronico, sfruttandolo pienamente per la digitalizzazione del settore della salute, sanitario e ospedaliero.

Dopo aver effettuato tutti gli adeguamenti richiesti e completato i test di interoperabilità con l’infrastruttura nazionale, la società in-house della Regione, Lepida, ha abilitato i fascicoli sanitari degli assistiti regionali alla ricezione del DGC.

La disponibilità del documento sarà graduale, si legge in una nota di Lepida, “perché dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute è iniziato il processo di indicizzazione, cioè il trasferimento dei DGC, che in modo progressivo si estenderà via via a tutti gli assistiti dell’Emilia-Romagna”, si legge in una nota.

Dal 25 luglio, comunque, il livello nazionale ha cominciato a inviare i DGC all’infrastruttura regionale e sono quindi ora disponibili e scaricabili i primi certificati, nella sezione “altri” del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come “EU digital COVID certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Il DGC è scaricabile dal sito dedicato www.dgc.gov.it, dall’app Immuni e dall’app IO – l’app dei servizi pubblici, e come visto sarà presto disponibile anche sui Fascicoli Sanitari Elettronici regionali.